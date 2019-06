Köves Slomó egyetemén landolt az Aston Martin-os diplomata

A másfél éve a Köves Slomó vezette, Fidesz-közelinek ismert Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) fennhatósága alá került Milton Friedman Egyetem (akkor még Zsigmond Király Egyetem) nemzetközi igazgatója lett az Aston Martin-botrányban országos ismertségre szert tett Perényi János volt bécsi diplomata – olvasható az egyetem honlapján.

Mint az intézmény közleményéből kiderül, Perényi a svéd Uppsalai Egyetemen tanult, ahol doktori címet szerzett, majd a Stockholmi Egyetem Eszmetörténeti Tanszékén oktatott.

Hozzáteszik: szignifikáns akadémiai munkássága mellett diplomataként számos országban, illetve az Európa Tanács melletti pozíciókban is dolgozott.

Több mint harminc évre visszatekintő diplomáciai múltja és jelentős nemzetközi kapcsolatrendszere biztosíték arra, hogy a Fenntartó szándékának megfelelően a Milton Friedman Egyetem egy nemzetközi egyetemi hálózat részévé váljon – hangsúlyozzák.

Perényi János tavaly novemberben került be a hírekbe: az osztrák oe24.at fotózta le a diplomatarendszámmal rendelkező autóját, egy 250 ezer euróra (80 millió forintra) taksált Aston Martin Vanquisht. Mint a külügyi tárca vizsgálatából kiderült,

a gépkocsi diplomatarendszám-használata szabálytalan volt,

ezért

Perényi Jánost elbocsátották a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományából.

Aston Martinnal veret Bécsben egy magyar diplomata | Alfahír Az oe24.at vasárnap közölt fotót az újonnan több, mint 80 millió forintot érő Aston Martin Vanquishról. A kocsit sikerült azonosítaniuk, és kiderült, hogy a a bécsi magyar követség egyik munkatársáé. A kocsit a lap egyik olvasója kapta lencsevégre a bécsi Ringstrasse egyik parkolójában.(Fotó: oe24.at)

Az ügyet tovább bonyolította, hogy a Die Presse kiderítette, a diplomatarendszámos autót nem is Perényi, hanem egy osztrák ékszerész használta. Mint arról mi is beszámoltunk, az osztrák sajtó úgy vélte, adó- és áfacsalási ügy áll a háttérben, a diplomaták ugyanis illetékmentesen vihetnek be gépkocsit abba az országba, ahol dolgoznak – cserébe viszont legalább három évig nem adhatják el a járművet.