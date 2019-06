HVG40 kiállítás: történelem címlapokon

A HVG jubileumi címlapkiállítását nemcsak azért érdemes megtekinteni, mert a hetilap címlapszerkesztői hétről hétre szellemes kreatívval állnak elő. Az évekkel, évtizedekkel ezelőtti események képi és nyelvi megjelenítései visszatekintést engednek a múltba, vagyis a kiállítás akár egy rendhagyó történelemórának is felfogható.

Negyven év – szubjektív – történelme elevenedik meg azok szeme előtt, akik ellátogatnak a HVG40 címlapplakát- és fotókiállításra. A bejárat előtt egy hirdetőoszlop fogadja az érdeklődőt, rajta pedig az ominózus plakáttal: Mázliasszonyok. Ez a Rogán Antal feleségének, Cecíliának a képével illusztrált címlapplakát volt az első, melyet az újra Fidesz-közelbe került hirdetési cég nem engedett közszemlére tenni. A Párhuzamos valóságok – Valóságos párhuzamok című összeállítás helyszíne is retró érzést ad:

a több száz címlap és több tucatnyi fotó egy régi gyárépületben, egy kéttermes csarnokban tekinthető meg.

A lap történelméhez hozzátartozik az a kérdés, hogy miért is a XI. évfolyam lett az első. A történet egy nagyon szerencsétlen véletlennek köszönhető: a „zöld újságként” ismert Világgazdaság című lap épp akkor számolt be a Svédországba exportált magyar almaszállítmányról, amikor a Szovjetunióba épp az „árualap” hiánya miatt nem jutott a magyar gyümölcsből. Ez a hiba a gazdasági napilap létezésébe került volna. Az újságnál azonban az akkor 32 éves rovatvezetőt, Vince Mátyást nevezték ki főszerkesztőnek, aki „egy lapból kettőt csinált”, ő és csapata pedig

a Heti Világgazdaság nevű kiadvány címlapját az akkori szokásoktól eltérően egy figyelemfelhívó plakátként

álmodták meg.

Így került az 1979. június 9-én megjelent XI. (I.) évfolyam 1. számának címlapjára az UNCTAD (az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) manilai ülésének híre, mely gyakorlatilag egy világgazdasági ülésnek felelt meg. A képi megjelenítést a Fülöp-szigeteki fővárosba vezető úttal oldották meg, melyhez az alábbi szöveget csatolták: „UNCTAD: Még messze az út vége”.

A Heti Világgazdaság, ami ma már csak HVG néven fut, azóta több mint kétezer alkalommal jelent meg, és már a kezdetektől sokat adtak a képi szimbolizmus mellett a nyelvi leleményre is. Utóbbira legjobb példa, hogy a címlapszerkesztő csapat jelenlegi vezetője az ismert stand up humorista, Kőhalmi Zoltán. Az időrendbe rakott, kellő gondossággal kiválogatott címlapok között megtalálhatóak a legviccesebbek és a legbotrányosabbak is, hiszen a szerkesztői gárda néha nem restellt a polgárpukkasztás eszközéhez nyúlni.

A kiállítás kreatív szempontból egyik legérdekesebb lehetősége, hogy megfigyelhető, a negyven év alatt hogyan változott a hetilap címlapjának fejléce, hogyan lett a hetvenes évek stílusából a most ismert bal fölső négyzetes formátum. Látható, hogy néha vadonatúj fejléc készült, néha pedig csupán ráncfelvarrásról van szó, mely a nem szakavatott olvasónak talán fel sem tűnt. A változásokat az alábbi képgalériában tekintheti meg.

HVG, 1979: a hetvenes évek stílusvilága HVG, 1981: megjelenik a narancssárga logo HVG, 1991: eltűnik a "Heti Világgazdaság" felirat HVG, 1996: eltűnik a logo betűinek fehér körvonala, de a kiajánló is új arculatot kap HVG, 2002: a logo átkerül a bal felső sarokba, a kiajánlóhoz pedig oldalszámok is kerülnek HVG, 2007: vadonatúj, változó színvilág kerül a kiajánlóhoz HVG, 2010: a fejléc "inverzzé" válik, narancssárga alapon szerepel a fehér logo HVG, 2016: kialakul a ma ismert imázs, csak a logo szerepel narancssárga alapon, a kiajánló a címlapképbe kerül

A címlapokon megelevenedő történelem kiegészül a lap fotósainak egy-egy fontosabb eseményhez készült képgalériáival. Így például láthatunk összeállítást a szocializmus május 1-jéiből, de az őszödi beszédet követő utcai tiltakozáshullámot vagy azokat az időket is újra felidézhetjük, amikor Tamás Gáspár Miklóst és Orbán Viktort együtt vitték el Kádár rendőrei.

Igazán impozáns installáció a dinamikus címlap-tematizálás. A kiállítás szervezői az azonos témájú címlapokat csoportokba gyűjtötték, és úgy vetítik ki a fehér falra. Így megfigyelhető, hogyan változott (vagy épp állandósult) egy-egy országos téma képi és nyelvi megjelenítése.

A jubileumi kiállítás Újbudán, a XI. kerület Sztregova u. 1-ből nyíló bejáraton közelíthető meg, a megtekintés ingyenes. Akinek akad egy-másfél óra szabadideje, annak mindenképp ajánlott megtekinteni, hiszen negyven év nemcsak egy lap, de egy ember életében is számottevő!

