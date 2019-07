Újból elkezdődött a bálnavadászat Japánban

Visszatértek a kikötőbe első fogásukkal a japán bálnavadász-hajók, miután a szigetország bejelentette, hogy újra megkezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot - írja a Euronews.

Mint ismert: Japán tavaly decemberben bejelentette, hogy hogy kilép a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságból.

Miközben folytatjuk a kereskedelmi bálnavadászatot, kutatásokat is végezünk. És ha úgy találjuk, hogy vannak még levadászható példányok, akkor annak megfelelően szeretnénk a kvótát emelni. Ha más, nagyobb vagy kisebb fajokat is találunk a csukabálnán túl, akkor azokra is szeretnénk vadászni