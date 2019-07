40 milliós reklámszerződést kötött Ákossal a Szerencsejáték Zrt.

A napi.hu szúrta ki a Szerencsejáték Zrt. nyilvánosan elérhető szerződéslistájából azt, hogy a kormány egyik kedvenc előadóművészeként ismert Kovács Ákos cégével 40 millió forintos reklámszerződést kötöttek.

A listából látható, hogy az Ákos mögött álló Fehér Sólyom Bt. 2019. május 17-én írta alá a 40 millió forintos reklámszerződést.

A zenész egyébként a Szerencsejáték Zrt. kulturális nagykövete is, bármit is jelentsen ez a gyakorlatban. Az előadó tavalyi, decemberi dupla Aréna koncertje is a lottótársaság segítségével valósult meg.

Nemrég írtunk arról, hogy tíz- és százmilliós profitot zsebelhetett be a Fidesz-közeliként elkönyvelt zenészek közül Ákoson túl Nagy Feró, valamint Mága Zoltán is. Ákos volt ebben a nyerő, ő 2018-ban 562 milliós forgalom mellett 240 milliós nyereséget ért el.