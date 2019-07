Hamarosan lila robogókkal utazgathatunk Budapesten

Ogre&co néven új közösségi robogómegosztó szolgáltatás indul Budapesten. Különlegessége, hogy alacsony percdíj mellett kilométerdíjat számítanak fel, így kevesebb az „elvesztegetett” pénz, ha például a piros lámpánál várakozunk. Az új robogókat a szerdai bemutató sajtótájékoztatón mi is kipróbáltuk.

Egy év alatt 38 új robogómegosztó szolgáltatás indult világszerte, így összesen 85 az ilyen jellegű szolgáltatások száma, melyeket 2-2,2 millió felhasználó használ a mindennapokban. Ennek körülbelül 80-82 százaléka az EU-n belül található – közölte Tóth-Báló Tamás, az ogreco Kft. ügyvezetője szerda délelőtt, mikor bemutatta az első ilyen jellegű magyarországi fejlesztést. A szolgáltatás a jövő héten lesz elérhető a nagyközönség számára.

Megosztott járműszolgáltatásról van szó, mely a budapesti közbringarendszerrel (BuBi) kezdődött, majd jöttek az autómegosztók (GreenGo, Limo), nemrég pedig megindult a közösségi rollermegosztás, a Lime.

Mint Tóth-Báló ismertette, neki magának sosem volt saját gépjárműve, hanem közösségi közlekedési megoldásokat választott. Másfél-két éves munka után sikerült egymillió euró tőkét összegyűjteni, amivel elindulhatott „kvázi az érdemi munka”, ennek eredményei a most bemutatott lila motorok. Megemlítette, a projekthez megtalálták a legmegfelelőbb szerviz-, illetve infokommunikációs partnert is.

Tóth-Báló Tamás, az ogre&co ügyvezetője, az ötletgazda Béli Balázs

Az ügyvezető hangsúlyozta, a robogók cserélhető akkumulátorokkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy nem kell őket a felhasználóknak vagy épp a szolgáltatónak elektromos töltőpontra csatlakoztatni, így nem lesz konfliktus az elektromos autót töltő közlekedőkkel. Amikor a robogó jelez, hogy lemerült, akkor a szervizcsapat a töltőkonténerből egy feltöltött akkumulátort elvisz a lemerült motorhoz, kicserélik, és újra használható. Tóth-Báló kiemelte, elektromos meghajtás mellett szólt, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk

A robogókat (melyek a KRESZ szerint segédmotoros kerékpár kategóriába tartoznak) bukósisakkal szabad használni, és a zéró tolerancia vonatkozik rá. Tilos a kerékpársáv és a járda használata, viszont a buszsávban szabad vele haladni, és piros lámpánál is előre lehet vele menni a kocsisor elejére. A járműveket csak Budapest közigazgatási területén belül szabad használni, ezért például „kukásmellényt” (hivatalos nevén: láthatósági mellényt) nem is tartalmaz a csomagtartó. Városban 45 kilométeres óránkénti sebességgel szabad haladni ilyen járművel, ezért az ogre&co robogóinak sebességét óránként 43 kilométerben maximalizálták, ez azt jelenti, hogy épp elkapható vele egy zöldhullám. Az akkumulátor egy töltéssel átlagosan 45 kilométert bír. A robogók négyfokozatú sebességváltóval rendelkeznek, így a motor végsebessége egyesben 30, kettesben 35, hármasban 38, négyesben pedig 43 kilométer óránként.

A női röplabda-válogatott tagjai is kipróbálták a járműveket Béli Balázs

A biztonságról szólva Tóth-Báló közölte, kimondottan úgy alakították ki az ogre&co robogóit, hogy azokon csak egy személy ülhessen, a bukósisak pedig a jármű csomagtartójában található. A motorok rendelkeznek kötelező gépjárműbiztosítás mellett cascóval is. A jármű súlypontja alacsonyan van, ez is a biztonságot szolgálja, ahogy az is hogy az alacsony kialakítás miatt minden felhasználónak leér a lába. A 80 kilogrammos önsúly biztonságtechnikailag azt jelenti, hogy rövid a féktáv, agy sebességről is könnyen és gyorsan le lehet fékezni.

Az árakról szólva elmondta, ők szakítottak a kizárólag perc alapú árazástól. Mint Tóth-Báló elmondta, felhasználói visszajelzések alapján úgy látják, hogy a piros lámpánál történő várakozás esetén a felhasználó „fölöslegesen fizeti a percdíjat”. Ők a legalacsonyabb percdíjjal indulnak, ami 20 (este 11 és reggel 7 között 18) forintot jelent, emellett kilométerenként 79 forintot fognak kiszámlázni. A parkolásért 10 forintot kell fizetni, ha például a felhasználó beugrik a boltba két zsömléért.

A motorok használatához mobiltelefonra le kell tölteni az ogre&co alkalmazást (a Google Play áruházban már elérhető, hamarosan pedig az AppStore-ból is letölthető lesz). A jogosítványos regisztrációt követően a felhasználó bankkártyájával feltöltheti egyenlegét, ebből használhatja a rendszert. A számlázás nem használatonként, hanem naponta történik, és bármennyit is ülünk a lila robogókon, legfeljebb napi 7500 forinttal terhelik meg az egyenleget.

A sajtótájékoztató után az újságírók is felülhettek a motorokra Béli Balázs

A sajtótájékoztatón az újságíró kollégákkal mi magunk is kipróbáltuk az új járműveket. Tapasztalatunk szerint a kezdeti bizonytalankodás után elég könnyen megszokhatók a robogók, úgy éreztük, jól gyorsulnak, és a fékezés is pont megfelelő: valóban rövid a féktáv, de egy erőteljesebb fékezésnél sem repülünk előre a nyeregből. A bukósisakot tartalmazó csomagtartóról úgy érezzük, lehetne egy kicsit nagyobb, hogy egy aktatáska beleférjen, de egyébként elég mély, tehát jól kihasználható.

Mivel – a BuBival ellentétben – nem helyhez kötött a jármű felvétele és leadása, így a most még csak 100 robogóból álló, de később bővülő flotta motorjaival előbb-utóbb Budapest-szerte találkozhatunk majd.