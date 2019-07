Gyáva nyúl játékba kezdett Amerika és Irán

Egy ilyen csapás viszont a vörös vonal egyértelmű átlépése lenne, elképzelhető háború a két fél között?

Én nem számítok rá. A korlátozott csapások ugyan illenének Trumphoz, de ebben a helyzetben az is túl erős lenne. Ha fegyveres csapásmérés történne, szerintem azzal letérnének a gyáva nyúl játékának útjáról. Fontos lenne látnunk, hogy mi a végcél, mindkét fél részéről. Úgy gondolom, hogy a Trump-adminisztráció tárgyalásokra akarja kényszeríteni Teheránt, végsősoron pedig Irán is egyezkedni akar, de ők inkább megvárnák a következő amerikai elnökválasztást. Márpedig azért bombázni, hogy ne egy év múlva tárgyaljanak, hanem most, nem lenne racionális. Irán is tud támadni, akár nem állami haderővel is, például Szíriában és Irakban is célba vehetnek amerikai érdekeltségeket vagy szövetségeseket. Trump szerintem nem fogja amerikai katonák életét kockára tenni.