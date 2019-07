Spanyolországba kerülhet Totti?

Olasz lapértesülések szerint a Roma legendás futballistája, Francesco Totti hamarosan Madridba költözhet, miután a Real Madrid munkát ajánlott neki.

Az AS Roma legendás labdarúgója két évvel ezelőtti visszavonulását követően technikai igazgatóként dolgozott nevelőegyesületénél, azonban a múlt hónapban távozott az együttestől, mivel állítása szerint

"Néhány embernek az volt a célja, hogy a rómaiakat eltávolítsa a klubtól. Ők most elérték a céljukat. Az elmúlt nyolc évben, mióta az amerikaiak megvették a klubot, minden erejükkel azon voltak, hogy egy irányba tereljenek minket. Ahogy teltek az évek, úgy próbálkoztak, és most sikerült is nekik.”