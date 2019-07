Egyre nagyobb gondot okoz a hőség a kórházakban

Egyre nagyobb gondot okoz a fővárosi kórházakban a légkondicionálás. Mint ismert, múlt hét szerdán a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi kórházának több műtőjében is elromlott a klíma, de hasonló problémával nézhetnek szembe a Jahn Ferenc Dél-pesti és Szent Imre kórházakban is - írja az Index.hu.



Nem kell hozzá célirányú szaktudás, hogy tudjuk: a légkondicionáló berendezések működése egy egészségügyi intézményben messze nem csak kényelmi kérdés.



A portál szerint ugyanakkor a problémát a jelek szerint nem veszik elég komolyan az egészségügyben, illetve igyekeznek elbagatellizálni a jelentőségét. Mint írják: a három kórház esetében több olyan közös pont van, ami arra utal, hogy nem fordítanak kellő figyelmet a probléma megelőzésére.

Műtét közben lett rosszul egy orvos, mert nincs klíma | Alfahír A hőség miatt lett rosszul operáció közben a napokban az egyik orvos a rossz állapotban lévő budai Kútvölgyi kórházban - írja a Magyar Hang.

Pedig a műtőkben elengedhetetlen a jól működő klíma, és már egy napos meghibásodás is komoly átszervezést igényel. A Jahn Ferenc Dél-pesti kórházban több éve rossz már a légkondi, nyáron eddig is mindenkiről folyt az izzadság műtét közben. Aztán a rendszer három héttel ezelőtt végleg feladta. S bár a probléma orvoslására mobilklímákat hozattak, így is több mint egy tucat beavatkozás csúszott, csak azért, mert két napig nem működött a klíma.



A Jahn Ferenc Kórház a portál kérdéseire írt válaszában azt nyilatkozta: haladéktalanul megrendelték a klíma javításához szükséges alkatrészeket, és nem maradt el sürgős műtét, átszervezéssel oldották meg a többi beavatkozást.



A portál információi szerint három hete a budai Szent Imre kórházban is hasonló volt a helyzet. Ott, mint kiderült, egy beteggel azt közölte az altató orvos, hogy halasszák el a műtétet, mert rossz a légkondi, és a megszokott 16 fok helyett 30 fokban kellene műteni.



Mondani sem kell, hogy itt messze nem csak a dolgozók kényelméről van szó: a műtétek egyik legnagyobb veszélye a fertőzés, így a beavatkozás során mindent meg kell tenni, hogy ennek a valószínűsége csökkenjen. Ehhez hozzátartozik a helyiség hűtése is, ugyanis a hűvös levegőben és az alacsony páratartalom mellett kisebb a kockázat is. Ha meleg van, és az orvosok izzadnak, az több problémát okozhat: az orvosok verejtéke szennyeződésnek számít, és fertőzést okozhat, az izzadás miatti kényelmetlenség a műtétet végző sebész figyelmét is elvonhatja - írja a lap.