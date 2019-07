A német elhárítás szerint az Identitárius Mozgalom szélsőjobboldali szervezet

Magyarországon többnyire ismeretlen, hogy mit is képviselnek az identitáriusok. Legerősebben Franciaországban, Németországban és Ausztriában vannak jelen. Az osztrák identitáriusok legutóbb azzal kerültek a figyelem középpontjába, hogy egyik vezetőjükről kiderült, az új-zélandi terrorakciót elkövető christchurchi mészáros pénzzel támogatta őt. A merénylőről azt is tudni lehet, hogy európai körútja során Magyarországon is átutazott tavaly novemberben.