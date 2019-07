Theresa May: kompromisszumképtelen képviselőkön bukott el a brexit

A BBC-nek adott interjút a távozó brit miniszterelnök, Theresa May. Az MTI szemlézte a Brexit-megállapodás hiányába belebukó kormányfővel készült beszélgetést. May egyebek mellett arról beszélt: Nagy-Britannia azért nem tudott kilépni az EU-tagság megszűnésének március végi eredeti határnapján az Európai Unióból, mert "egyes képviselők" teljesen kompromisszumképtelennek bizonyultak, és ennek mértékét ő is alábecsülte.

Theresa May a felelősségét firtató kérdésre kijelentette: egyesektől azt hallja, hogy túl mereven ragaszkodott az általa meghúzott, átléphetetlennek minősített határvonalakhoz, mások, "illetve néha ugyanazok" szerint viszont túlságosan sokat engedett, "márpedig a kettő egyszerre nem lehet igaz".

Hozzátette: "hihetetlenül frusztráló", hogy a kilépést és a bennmaradást pártoló képviselők "mennyire megrögzötten" ragaszkodtak saját álláspontjukhoz, és nem voltak hajlandók annyi kompromisszumra sem, amellyel meg lehetett volna teremteni a Brexit-megállapodás elfogadásához a többséget.

A Brexit feltételrendszeréről az EU-val novemberben elért megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor elutasította. Theresa May jórészt emiatt döntött úgy, hogy távozik a Konzervatív Párt és a kormány éléről.



May várhatóan július 24-én adja át utódjának a kormányzó Konzervatív Párt vezetői posztját és a miniszterelnöki tisztséget. A pártvezetői és a kormányfői posztért Jeremy Hunt jelenlegi és Boris Johnson volt külügyminiszter verseng. Kettőjük közül a Konzervatív Párt 160 ezer fős tagsága választja meg postai úton May utódját.