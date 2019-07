"Hülyeséget csinált a fiam" - beteg volt a machetével rendőrökre támadó férfi

Vasárnap bozótvágó késsel támadt egy férfi a kiérkező rendőrökre Abdán. Miután az egyik egyenruhást a fején megvágta, a másik több lövéssel halálosan megsebesítette. Az Index azt írja, a férfi skizofrén és depressziós volt, és a kirohanása annak lehetett köszönhető, hogy nem szedte a gyógyszereit.

Mint mi is megírtuk, az abdai házba először a mentőket hívták ki, ahol egy zavart férfi és édesanyja éltek. Miután a mentők nem érezték magukat biztonságban, rendőrt hívtak, ekkor történt a támadás.

Az Index azt írja, a lelőtt férfi édesapja szerint fia nem szedte a gyógyszereit, szomszédja szerint pedig a rendőr több ember életét is megmentette.

Hülyeséget csinált a fiam. Ezt kellett tennie a rendőrnek

- idézik az édesapát, aki elárulta, hogy fiát már többször is a pszichiátrián kezelték skizofréniával és depresszióval. A baj az volt, hogy a férfi nem ismerte be a betegségét, és nem szedte a gyógyszereit, ennek lehetett a következménye a vasárnapi kirohanása is – gondolják.

Mint elmondta, korábban is volt már olyan, hogy összetörte a telefonját vagy betörte az ablakot.

"A szomszéddal beszélgettünk a kertben, amikor jött a mentőautó. Nem telt el húsz perc, és megérkeztek a rendőrök is, az egyik mentős figyelmeztette őket, hogy macséta van a házban lévő férfinál.”

- idézik az egyik szomszédot, aki így emlékszik:

„Sikoltozás hallatszott és három pukkanás, majd szaladt ki az egyik rendőr, dőlt a fejéből a vér.” (…) "Ha kijött volna a férfi, megöli a mentősöket. A rendőr több ember életét is megmentette azzal, hogy lelőtte"

A szomszéd hozzátette, régóta látta a férfin, hogy nem százas, mert noha nem voltak rosszban, hiába köszönt neki, nem válaszolt. A család másfél éve költözött az utcába.

A Zsaruellátó Facebook-oldal közben azt írta, hogy a megsérült rendőr fejét több öltéssel varrták össze, majd hazaengedték a kórházból.

Az ügyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja, büntetőeljárásban indult nyomozás. Megvizsgálják azt is, hogy a rendőr jogszerűen használta-e szolgálati fegyverét, bár az kérdés sem lehet, hogy életveszélyben voltak intézkedés közben.