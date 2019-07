Ursula von der Leyen még több időt adna a briteknek a kilépésre

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa, jelenlegi német védelmi miniszter szerint szükség esetén több időt kell biztosítani a Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről folytatott tárgyalások folytatásához, akár a Brexit határidejének meghosszabbításával - közölték uniós források hétfőn Brüsszelben.

Az Európai Parlament szociáldemokrata és liberális frakcióinak írt levelében Ursula von der Leyen kijelentette, hogy bizottsági elnökké választása esetén kész tárgyalások előkészítésére "olyan előremutató és stratégiai partnerség kialakítása érdekében, amelyre az Európai Unió a Nagy-Britanniával tervezett jövőbeni kapcsolatait építeni szeretné".

"Ha ehhez több időre van szükség, és ha erre jó okok vannak, támogatni fogom a Brexit kijelölt határidejének meghosszabbítását."

Az Európai Tanács július elején tartott, háromnapos csúcsértekezletén döntött arról, hogy Ursula von der Leyent javasolja az Európai Bizottság elnöki posztjára. A jelöltet azonban az Európai Parlament tagjai többségének kell megválasztania. Von der Leyennek bizottsági elnöki kinevezése jóváhagyásához legalább 376 szavazatra van szüksége a 751 tagú EP-ben, amely erről a tervek szerint kedden szavaz strasbourgi plenáris ülésén.

A Brexittel foglalkozó, április 11-i ülésén az Európai Tanács - az Egyesült Királyság kérésére és vele egyetértésben - október 31-ig meghosszabbította az Egyesült Királyság kilépésének határidejét. Ám eközben a briteknél is zajlik az élet és Theresa May leköszönő miniszterelnököt a jelek szerint Boris Johnson váltja majd, aki többször hangoztatta, hogy hajlandó egyezség nélkül is kivezetni Nagy-Britanniát az Európai Unióból.