Kevesen dolgoznak, ők is nehezen

Több javaslatot is tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Going for Growth nevű jelentésében Magyarországnak arról, hogyan lehetne jobban kezelni a hazai gazdaságot. Ez az iskolapadtól az adózási rendszeren át a nyugdíjasokig minden területre újításokat hozna.

A Portfolio által szemlézett jelentés szerint a hazai bürokratikus rendszer túlszabályozott, valamint olyan gyakran változik, hogy a vállalkozók körében a beruházási hajlandóságot és a termelékenységet akadályozza.

Kitértek a diákságra is, ami kapcsán emlékeztetnek, hogy az utóbbi években romlottak a PISA-teszt és a felsőoktatási intézmények eredményei is, míg utóbbiból sokan ki is esnek. A szervezet azt tanácsolja, hogy növeljék a középiskolai oktatás idejét, emeljék a tankötelezettség jelenleg 16 éves határát, a szakiskolákban több szakmai gyakorlatra van szükség, míg a felsőoktatásban már tanulás alatt együtt kell működni a piaci szereplőkkel.

Ezeken túl kitértek az időskori foglalkoztatásra is, emlékeztetve, hogy Magyarországon továbbra is az EU-átlag alatt van az 55 év felettiek munkaerőpiaci részvétele és foglalkoztatása, az 55-64 éveseknek csupán 53,6%-a dolgozik jelenleg. Mi több: az OECD abban sem biztos, hogy elegendő a 65 éves nyugdíjkorhatár, szerintük szükség lehet arra, hogy ezt a határt a várható élettartamhoz kössék.

Arról is írtak, hogy a magyar adóék nemzetközi összehasonlításban továbbra is magas, különösen az alacsony jövedelműek körében. Számukra olyan adókedvezményt javasolnak, ami a jövedelem növekedésével csökkenne, sőt növelni kellene az adómentesség határát is.

A nők foglalkoztatottságának elősegítésével kapcsolatban azt javasolták, hogy javítsák az anyák szülés utáni lehetőségeit, fejlesszék a gyermekek ellátórendszerét, például a bölcsődei férőhelyek további növelésével, nyitvatartásuk munkaidőhöz való igazításával.