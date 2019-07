Hivatalos: 2020-ban is jön a Slipknot Magyarországra

Budapest is szerepel az amerikai Slipknot 2020-as európai turnélistáján. Az augusztusban új albummal jelentkező metál zenekar idén a soproni VOLT fesztiválon adott nagy sikerű koncertet.

A pontos dátumokat még nem tették közzé, azonban a zenekar Facebook-oldalán megjelent koncertlista alapján a turné közepén, Franciaország és Lengyelország között szerepel a budapesti helyszín.

A maszkjairól, egyenruháiról és kemény zenei témáiról ismert kilenctagú banda először 2004-ben játszott Budapesten a Sportszigeten, ezt követően 2015-ben önálló Budapest Sportarénás koncertet tartottak, majd idén júniusban láthatta őket a magyar közönség Sopronban.

A „We Are Not Your Kind” nevet viselő, hatodik stúdióalbum augusztus 9-én jelenik meg.

A lemezről eddig két számot ismerhettek meg a rajongók, az All Out Life-ot és az Unsainted-et.