Evolúcióbiológus: néhány évtized múlva megszűnhet az ismert technológiai civilizáció

A 24.hu interjút készített Dr. Szathmáry Eörs evolúcióbiológussal, aki többek között pesszimizmusának adott hangot, amikor arról beszélt: lehet, hogy néhány évtized múlva az általunk ismert technológiai civilizáció megszűnik létezni.

„Ez azt jelenti, hogy valahol a neolitikum és a középkor közötti állapotba süppednek vissza a megmaradt emberi populációk. A politikai instabilitás, a gazdasági instabilitás, és a klímaprobléma összeadódnak, és ha nagyon szerencsétlen kölcsönhatásokkal jönnek össze, akkor végünk van. Ami azért baj, mert a magas szintű technológia fenntartásához a magas szintű technológia kell. Ezt már elértük egyszer alulról felfelé, de az út el van vágva. Ha az aljára visszaesünk, már valószínűleg nem lehet még egyszer feljönni, mert a könnyen hozzáférhető források jórészt kimerültek”

- fogalmazott az evolúcióbiológus.

Hozzátette: ez lehet az egyik oka annak, hogy miért nem tudunk a Tejútrendszerben más civilizációkról.

„Ez a Fermi-paradoxon: lehet, hogy a civilizációk élettartama annyira véges, hogy teljesen mindegy, hány értelmes faj lakja a környékünket, annyira ritka lesz az éppen már és még kommunikálni képes civilizáció, hogy jó eséllyel nem fogunk tudni beszélgetni”

- fejtette ki Dr. Szathmáry Eörs.

Az evolúcióbiológus a Parmenidész Alapítvány kognitív kiválóság programjának egyik kidolgozója és oktatója. Az alapítvány abba az irányba is elindult, hogy olyan új, mesterséges intelligenciára épülő digitális technológiákat fejlesszen, amelyek megsokszorozzák az emberi teljesítőképességet, és nem helyettesítik.

Dr. Szathmáry Eörs szerint Magyarországon nagyon nagy problémák adódnak abból, hogy gyatra a stratégiai tervezés. Arról is beszélt a 24-hu-nak adott interjújában, hogy Magyarországon kétféle reakció van a stratégiai szervezésre: most rosszul megy a cégnek, ezért erre nincs pénz, vagy most jól megy a cégnek, ezért ez felesleges. „Pont fordítva kéne” – jegyezte meg az evolúcióbiológus.