Gyárfás Tamás is ott van a vizes vb-n

A bűnügybe keveredett Gyárfás Tamás a vizes világbajnokság szinkronúszó versenyén bukkant föl – szúrta ki az MTI fotóján a nemzetisport.hu.

A rendőrség gyilkosságra való felbujtás gyanújával nyomozott Gyárfás ellen Fenyő János médiavállalkozó 21 évvel ezelőtti megölésének ügyében. Tavaly tavasszal őrizetbe is vették, de néhány nap után kiengedték, később pedig óvadék ellenében a nyomkövető is lekerült a lábáról. Azóta az óvadékként kifizetett 200 millió forintot is visszakapta, és szabadlábon védekezhet.

Gyárfás Tamás a kép bal szélén. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A nemzetisport.hu azt írja: ezért „nem meglepő”, hogy a FINA továbbra is hivatalban lévő végrehajtó bizottsági tagjaként Gyárfás ott van a vizes világbajnokságon Dél-Koreában, noha az lap emlékeztet rá, hogy a június végén lezárult nyomozást a sajtóhírek szerint hamarosan az ügyészség vádemelése követheti.