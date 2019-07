Komoly építkezés van a rejtett Orbán-Mészáros birtokon

„Valami hihetetlenül nagy építkezés zajlik Orbánék alcsútdobozi birtokán. Magam is meglepődtem, milyen változások történtek, amióta legutóbb arra jártam”

– ezt Hadházy Ákos független parlamenti képviselő írta hétfői Facebook-posztjában. A politikus berepült az Alcsútdoboz-hatvanpusztai birtok fölé, és azt is lefotózta, milyen munkálatok zajlanak.

A poszt szerint a legfeltűnőbb, hogy új épület készül, jól látszik a mélyen a földbe ásott alap a már korábban felújított egykori cselédszállás és az istálló között. Ami még látható, hogy a második egykori cselédszállást is teljesen átépítik, a tetőt leszedték, újraépítik, de addig belátunk az épületbe. Elegáns megoldással az emeleti szobák egy óriási központi hallt fognak körül venni.

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Ami még változás fentről látható, az egy nagy, szépen gondozott „konyhakert”. Két éve még csak egy kis fóliasátor mutatta, hogy az Orbán család valamely tagja szeret kertészkedni – mutatott rá Hadházy.

Az öt épületből, plusz egy kis víztoronyból álló, kívülről, az országútról szinte láthatatlan majorság régen Habsburg József nádoré volt, most papíron a miniszterelnök apjáé. Azonban néhány éve kiderült, hogy azt valójában Orbánék használják, ide van a chipje szerint bejelentve Nárcisz kutya is, akinek gazdája hivatalosan a kormányfő fia, Orbán Gáspár. A birokot 2011-ben 10 évre kibérelte Mészáros Lőrinc 15 millió forintért, de nem tudni, hogy ennek mi értelme volt, ha továbbra is az Orbán-család használta.