A Fideszen kívüli jobboldal megújulására és összefogására biztat a Magyar Hang vendégszerzője

A tavaly áprilisi választások óta sokan sokféleképpen próbálták definiálni, hogy mit is jelent vagy mit kéne képviselnie egy jobboldali alternatívának a magyar belpolitikában. Az sem utolsó kérdés, hogy az ellenzéki együttműködések és összefogások vágyvezérelt időszakában van-e létjogosultsága ilyen politikai gondolatnak. A Jobbik felívelése egyértelműen a jobboldali radikalizmussal hozható összefüggésbe, ám az üvegplafon elérése után a „politikai szükségszerűségként” megfogalmazott, de politikailag nehezen definiálható néppártiság már a közepet célozta meg (noha bőven akad olyan kritika is – nem csupán a kormányoldalról - , amely szerint azon áthaladva a kelleténél jobban átcsúszott a baloldalra). A 2018-as országgyűlési választás eredménye, Vona Gábor kivonulása, a pártszakadás, majd az EP-választás formálta, csalódottságra okot adó új ellenzéki erőviszonyok azonban az újratervezést sürgetik a Jobbikban. Ehhez hozzászólva jelent meg Ki szabadítja ki a magyar jobboldalt? címmel Szávay László művelődéstörténész publicisztikája a Magyar Hangban (2019. július 19-25. - II. évfolyam 29. szám).

A lap vendégszerzője az elején leszögezte, hogy azoknak a jobboldaliaknak ír, akik 2018 áprilisa óta a kormánypártok tartósnak ígérkező, szélsőjobbra húzó manővere, valamint az ennek megfelelő logikájú hatalomgyakorlás miatt kétségesnek látják, hogy a Fidesz-KDNP-vel szemben álló ellenzéki jobboldal belátható időn belül újra hatalmi tényezővé válhat.

Szávay László arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz szélsőséges párttá vált, miközben Orbán Viktor fogságba ejtette a jobboldalt, az önelaprózó kamarillapolitizálás pedig a legelutasítottabb politikus vezető szerephez jutását eredményezte a balliberális oldalon.

A Magyar Hang publicisztikájának szerzője szerint Gyurcsány Ferenc nemsokára nemcsak a DK és az MSZP-Párbeszéd de facto vezetője lesz, de a magyar belpolitikában még mindig nagyon tapasztalatlan Momentumot is foglyul ejtheti az első adandó alkalommal,

„ha még nem tette meg a főpolgármesteri előválasztás körüli játszmákban...”

A jobboldalon most a Fidesz dominál, illetve aktuális politikai érdekeinek megfelelően manipulálja a Mi Hazánk Mozgalmat, amit a Jobbik gyengítésre használ.

Szávay László az ellenzéki jobboldali térfélre sorolta a Jobbikot, ami mostanra megtorpant, illetve a Mindenki Magyarországa Mozgalmat is, amely a művelődéstörténész szerint önmagában egy figyelemreméltó kezdeményezés, mégsem látszik visszaigazolni alapítóinak elvárásait. Éppen ezért Szávay László úgy véli, az sem véletlen, hogy sokan óva intik a párttá alakulástól a Fideszből kiábrándult tekintélyes entellektüelek által életre hívott Felelős Értelmiségiek körét.

- tette hozzá.

Szávay László arra figyelmeztetett:

a balliberális oldal ugrásra készen áll, hogy bármelyik pillanatban átvegye a kormányzást, ha arra esetleg váratlanul sor kerülne, emellett Orbán és Gyurcsány érdeke a jobbközép erőkkel kapcsolatban egybeesik:

Szávay László ugyanakkor kritikát is megfogalmazott a jobboldali ellenzékkel szemben, amikor azt írta, bár a politikai stratégiai célok bizonyos helyzetekben óhatatlanul alárendelődhetnek a választási matematikának, de a politikai stratégia hiánya előbb vagy utóbb a választási matematika szintjén is megbosszulja magát.

Az viszont az ellenzéki együttműködésekre utalva elismerte, hogy most választásmatematikai kényszerzubbony van az ellenzéki pártokon, és ezt nem tudomásul venni a gravitáció tagadásával egyenértékű esztelenség. Szávay László szerint az önkormányzati választás után előálló helyzetre kell majd kiinduló pontként tekinteni, „mindent elkövetve, hogy addigra már kialakuljanak egy új jobboldali együttműködés további keretei”. A megújuló jobboldalban a Jobbiknak is szerepe van, mint legnagyobb jobboldali ellenzéki erőnek, aminek a nemzeti érdeket kell választania.

„Ha nem így tesz az önkormányzati választások után, nem fogja tudni megmagyarázni, miért is asszisztál továbbra is egy olyan folyamathoz, ami 2022-re kizárólag Dobrev Klára közös ellenzéki miniszterelnöki jelöltségéhez vezet.”

Szávay László hozzátette, látni kell és el kell kerülni ezt a végzetes csapdát:

mérsékelt jobboldali erőknek nem lehet baloldali jelöltjük Orbán Viktor leváltására. A Momentumra kitérve azt írta: „jobb híján” nem lehet bizalmat szavazni a pártnak, „mert nem a mi értékeink megtestesítője, az övé nem a mi utunk.”

A művelődéstörténész szerint a Jobbiknak az utolsó esélye következik, az ellenzéki párt esetleges újrapozicionálásának stratégiai célját tisztáznia kell a konzervatív közvélemény előtt, mivel a jobbközép többi szereplőjével ellentétben van szervezeti háttere és anyagi erőforrásai.

„Ha a (Fideszen és KDNP-n kívüli, hiteles) konzervatív tábor most magára hagyja a szélsőségeseitől megszabadult, továbbra is a legnagyobb frakcióval rendelkező pártot, halálra ítéli saját magát is; ha pedig a Jobbik nem találja meg és tudja maga köré gyűjteni mielőbb azokat, akikben még van tetterő, és már van együttműködési hajlandóság, később nem lesz kivel együttműködnie.”