Fél évig kampányoltak ellene, de a Trócsányi szerint most már jó ötlet a Frontex-bővítés

"A migrációt és a határvédelem jogát el kell venni a Bizottságtól."

- idén márciusban még ez volt a Fidesz álláspontja a közös uniós határvédelemről. Orbán Viktor az EP-kampány előtt többször is élesen bírálta a Frontexet. Négy hónap alatt nagyot fordult a világ a hatvanpusztai majorságban, mert a Magyar Hírlapnak a fideszes Trócsányi László már egész más hangnemben beszélt az EU-s határvédelmi szervezetről. A Fidesz korábbi igazságügyi minisztere, aki EP-listavezetőként jutott ki Brüsszelbe úgy fogalmazott:

„A biztonságot az Európai Unió külső határainak védelme, a Frontex szerepének növelése, az embercsempészekkel szembeni határozott fellépés tudja garantálni”.

A miniszterelnök a tavaly szeptember óta napirenden levő bővítés miatt kezdett aktív kampányt a Frontex ellen. Hiába cáfolta meg többször is az Európai Bizottság, Orbán azzal riogatott, hogy Sorosgyörgybrüsszelmigránosok "Brüsszel" határvédelmi jogköröket vonna el Magyarországtól.

A Jobbik elnökhelyettese, a szintén EP-képviselő Gyöngyösi Márton Facebook-oldalán a sokadik fideszes pálfordulást úgy kommentálta:

"A vicc szerint a véleménycsere az, amikor az ember a főnökéhez a saját véleményével megy be és a főnöke véleményével jön ki. Így járhatott Trócsányi László is, aki hirtelen rájött, hogy a Frontex hasznos, holott a Fidesz egy éve a Frontex ellen hőbörög. Tartunk tőle, hogy valójában persze Trócsányi egy cseppet sem lett alkalmasabb, vagy felelősségteljesebb politikus, de már csak a saját komfortérzetünk miatt is javasolnánk, hogy kicsit Kovács Zoltán szóvivővel is foglalkozzanak ott, ahol Trócsányival."