Ezernél is több magyar ingatlant ürítettek ki idén végrehajtás keretében

Átmenetileg talán megoldódott a júniusban kilakoltatott soroksári asszony lakhatása. A különféle követeléskezelők továbbra is a nyakára járnak, a 75 ezer forintos nyugdíjának harmadát továbbra is levonják. Persze olyan is akad, akik segítő kezet próbál nyújtani.