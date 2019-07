Ha a rendőrségen múlt volna, hajléktalan maradna a férfit, akit ők vittek be, mert hajléktalan

Bírói figyelmeztetést kapott a Nagyvárad tér egyik padjáról kedden este előállított hajláktalan férfi.

A tárgyalás a korábbiakhoz hasonló abszurd és megalázó körülmények közöt zajlott. Cs. Béla egy külön helyiségben válaszolgatott a videótelefonon őt kérdezgető bírónak. A szerencsétlen férfit

a tárgyalás alatt végig bilincsbe verve tartották.

holott ezt az intézkedést csak akkor alkalmazzák, ha fennáll a veszélye annak, hogy a vádlott agresszívan viselkedik, és itt erről szó sem volt.

A rendőrség azt kérte, hogy a hajléktalan férfit ítéljék közmunkára, de a bíró ennél enyhébb ítéletet hozott, és csak figyelmeztetésben részesítette. A védelem fellebbezik, mert szerintük a férfi szerintük nem követett el szabálysértést, hiszen törekszik arra, hogy ne az utcán éljen.

Cs. Béla a trágyaláson elmondta: úgy került az utcára, hogy felesége meghalt 2016-ban, közös otthonukat eladta, a pénzt pedig a fiának adta. Hajléktalanszállón is lakott, ám ott ellopták a cipőjét, ezért többé nem ment vissza.

A férfi szakmája egyébként szobafestő, és hajléktalanként is rendszeresen dolgozott. Amikor sikerült munkát találnia, bérelt magának lakást, vagy helyet egy munkásszállón. Elmondása szerint éppen most kapott állásajánlatot, amely szállással is együtt járna.

Ha ez megfelel a valóságnak, akkor