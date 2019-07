A Jobbik a XVIII. kerületben is azt kéri, hogy a jogállamiságot válasszák az emberek

Csütörtök délben bejelentették a XVIII. kerületi (Pestszentlőrinc - Pestszentimre) technikai együttműködés eredményét: Szaniszló Sándor (MSZP) lett az ellenzék polgármesterjelöltje, megvan a 14 képviselőjelölt, ezenfelül a pártok megalkottak egy közös, helyi ügyek megoldásán, illetve lokálpatriotizmuson alapuló kerületi minimálprogramot is. Ezeket egyébként Szaniszló Sándor közölte a közös sajtótájékoztatón, hangsúlyozva, hogy a pártok technikai koalíciója működni fog az önkormányzat élén is, hiszen a jelöltek célja, hogy élhető legyen a kerület, valamint jó a viszony a szervezetek között, "megtalálták a közös hangot".

A sajtótájékoztatón Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke arra kérte a választópolgárokat, hogy szavazzanak Szaniszló Sándorra, illetve Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltre. Szerinte Kunhalmi Ágnes (MSZP) 2018-as győzelmével a kerületben már megindult a változás. Az itt korábban országgyűlési mandátumot szerző és most megszólított szocialista politikus szerint a kerület csodát hajtott végre tavaly áprilisban, most az a feladat, hogy beteljesítsék a győzelmet ősszel is. Kunhalmi Ágnes hangsúlyozta, ő lesz ennek az első számú aktivistája.

A Gy. Németh Erzsébet (DK) szerint a XVIII. kerületi győzelem az egyik kulcsa, hogy visszavegyék a Budapestet a Fidesztől.

A Jobbik országgyűlési képviselője, alelnöke Stummer János először köszönetet mondott a politikai partnereinek, hogy nagyon sok munkával tető alá hozták ezt a technikai együttműködést, ugyanakkor hangsúlyozta, a lényeg csak most kezdődik. Egy olyan rendszert kell itt is megdönteniük, amely a 9 év alatt olyan világot teremtett, hogy nem az az érdekes, hogy ki a jobb- vagy baloldali, hanem hogy ki a demokrácia, a többpártrendszer támogatója, illetve ki az egypártrendszer szolgája - fogalmazott.

Amikor a Jobbik úgy döntött, hogy részt vesz ebben az együttműködésben, akkor a demokrácia, a több pártrendszer oldalára állt. Stummer János azt kérte a választópolgároktól, hogy ősszel a demokráciára, a többpártrendszerre, és a jogállamiságra szavazzanak.

Kaltenbach Jenő a Mindenki Magyarország Mozgalom részéről arról beszélt, hogy az MMM pont azért jött létre, hogy betemessék az árkokat, és boldogabb lenne, ha a pártok részéről korábban jött volna ez a felismerés. Ámbátor hangsúlyozta azt is, hogy azokra a választókra is gondolni kell, és meg kell őket is szólítani, akik kiábrándultak a Fideszből.

Ferenczi István (LMP) beismerte, hogy bár a pártja korábban egyszerre volt a kritikusa a jobb- és a baloldalnak, azonban az EP-választáson egyértelmű üzenetet kaptak, hogy ez a helyzet megváltozott, ezért vesznek részt abban az együttműködésben, amivel a Fideszt ki lehet szorítani a hatalomból.