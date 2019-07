„Túl nagy a tét” – Bencsik János visszalép a polgármesteri indulástól Pesterzsébeten

Amikor a találkozó időpontjáról egyeztettünk, még két párt közös polgármesterjelöltje volt, mire leültünk beszélgetni, már csak saját pártja állt mögötte, és beszélgetésünk közben jelentette be, hogy nem indul Budapest 20. kerületének vezetéséért. Interjúnkból kiderül, miért döntött így, mit tanácsol a Jobbik budapesti szavazóinak, és mit keresnek zombik Pesterzsébeten.

A hírek szerint Ferencváros és Pesterzsébet kivételével az ellenzék az összes kerületben meg tudott állapodni a közös polgármesterjelöltekről. Bencsik János a Jobbik budapesti elnöke, egyben pesterzsébeti polgármesterjelöltje is. Sőt, ha egy kicsit visszafordítjuk az idő kerekét, még a Momentum is a saját kerületi jelöltjének tartotta. Aztán valamiért kihátráltak Ön mögül.

Nem túl elegáns módon, igen. A sajtóból értesültem, hogy kijött egy ötpárti közlemény, miszerint a pesterzsébeti ellenzéki pártok – köztük a Momentum – Balog Róbertet, az MSZP jelöltjét támogatja. Ő azután lépett színre, hogy a várost 21 éve irányító ex-szocialista polgármestert, Szabados Ákost leigazolt a Fidesz.

Meglepte?

Eléggé. Főleg miután a Momentum a többi ellenzék párt előtt is elmondta, hogy engem tartanak a jobb jelöltnek. A helyi ellenzéki egyeztetéseken elég hamar kiderült, hogy a többi ellenzéki párt nem fogja követni a Momentumot, és kitartanak az MSZP jelöltje mellett, így patthelyzet állt elő. Ennek feloldására mi tettünk ajánlatot, de mielőtt ebben konszenzus alakulhatott volna ki, megjelent az említett ötpárti közlemény.

Azt lehet tudni, mi volt ez az ajánlat?

Egy olyan indulási forma, amellyel minden ellenzéki párt, de főleg az ellenzéki szavazók jól jártak volna. De erről már utólag nincs értelme beszélni.

Erre szokták mondani, hogy ilyen a politika?

Most is azt gondolom, hogy Szabados Ákosnak esélyes kihívója, Pesterzsébetnek pedig integratív városvezetője lennék, de tudomásul vettem, hogy ehhez a politikai csillagállás most nem kedvező. Nincs bennem se harag, se sértődöttség. Igyekszem minden helyzetben a problémák helyett a megoldásokra fókuszálni, most is ezt teszem.

Tehát, jelen pillanatban Szabados Ákosnak két ellenzéki kihívója van. Ez nem csökkenteni az ellenzéki győzelem esélyeit? Ráadásul az elmúlt hónapokban néhány kivételtől eltekintve mindenhol egy ellenzéki jelölt mögött sorakoznak fel a pártok, vagy legalábbis arra törekednek, hogy egy az egy elleni küzdelmek alakuljanak ki a polgármesteri székekért.

Nyilvánvalóan egypárti jelöltként nehezen tudnám meggyőzni a választókat arról, hogy az öt párt által támogatott jelölt helyett rám szavazzanak, mert én vagyok az esélyesebb kihívó. Tisztában vagyok a felelősség súlyával, vagyis hogy az ellenzéki szavazatok megosztása révén az én indulásom tarthatja hatalomban a Fidesz jelöltjét. Vagy ami még rosszabb, ez biztosíthatja a NER többségét a fővárosi közgyűlésben.

Túl nagy a tét ahhoz, hogy a személyes ambícióimat a közösségi érdek elé helyezzem, ezért úgy döntöttem, visszavonom az indulásomat.

Ez most végleges?

Igen, többször és alaposan átgondoltam. Az elmúlt hetekben rengeteg megkeresést kaptam, sok pesterzsébeti ismerősöm, szimpatizánsom biztatott, hogy tartsak ki, segíteni fognak a kampányban. Bízom benne, hogy ők is megértik és elfogadják a döntésemet.

Mit tegyenek azok, akik Bencsik Jánosra szavaztak volna ősszel?

Azt tudom nekik tanácsolni, hogy semmi esetre se támogassanak a szavazatukkal olyan polgármesterjelöltet, aki elfogadja a Fidesz támogatását. Egy olyan pártét, amely szembefordult egykori polgári, konzervatív értékeivel, és mára alig burkolt módon pártállamot épít. Az én visszalépésemtől függetlenül egyébként mind a 12 pesterzsébeti körzetben saját jelöltet fogunk állítani, így helyben mindenhol lehet majd szavazni a Jobbik képviselőjelöltjeire.

Ez ellent mond a fenti taktikának, nem?

Nem, mivel a képviselő-testület most is ellenzéki többségű, és ha emlékeim nem csalnak, az elmúlt harminc évben csak egyszer tudott helyben többséget szerzeni a Fidesz. Ráadásul vannak körzetek, ahol a jelöltjeink a Fidesztől is tudnak szavazatot szerezni, a töredékszavazatokból pedig ellenzéki győzelem esetén nagy valószínűséggel szintén a kormánypárttól tudnánk listás helyet elvenni.

Budapesten egyébként van több kerület is, ahol a Jobbik nem indít polgármesterjelöltet, viszont helyben mindenhol megméretjük magunkat.

Ezek hangsúlyozottan nem partizánakciók, hanem a többi ellenzéki párttal egyetértésben kialakított stratégia. A fő cél a NER lebontása Budapesten. A módszerek azonban kerületenként változatos formákat ölthetnek.

A Jobbiknak mi az ajánlata a 20. kerületben élőknek, miért szavazzanak a jelöltjeire? Feltételezem, a helyi programjuk nem merül ki a Fidesz leváltásában.

A NER hatalomban tartása vagy lebontása az ideológiailag elkötelezett, közélet iránt aktívan érdeklődő választókat mozgatja meg. A többséget az érdekli, miért nincsenek normális utak, miért kell a 23-as buszon az ötven fokban aszalódó utasoknak a kátyúk miatt minden nap higanymozgással bebucskázniuk a belvárosba, miért lézengenek zombiként délután kettőkor dizájnerdrogoktól kiütött fiatalok a játszótereken, miért fulladozik a kerület évek óta a szemétben, miért kell inkább eltitkolni egy balesetet, csak nehogy a mentő a dél-tepsinek becézett Dél-pesti Kórházba vigyen.

Pesterzsébet különösen mostoha gyereke a fővárosnak. A rendszerváltás óta az infrastruktúra leépült, nincsenek nagy szórakozó és szolgáltató központok, riasztó mértékű az utcai droghasználat és az illegális szemétlerakás, a belvárosi dzsumbujból kiszoruló bűnöző elemek rettegésben tartják a környékben élőket. Visszatértek a fényes nappal történő nyakláncletépések is, amelyek a 90-es években élték utoljára virágkorukat.

Ezen az egyébként sem túl rózsás helyzeten súlyosbított az utóbbi évek élképesztő ütemű lakbéremelkedése. Külön fájó számomra, hogy az önkormányzat csak nagyon kevés számú, bérlakással rendelkezik, amelyeket rászorultsági alapon lehet igényelni. Ezek ráadásul többnyire elképesztő állapotban vannak, az itt élő családok méltatlan körülmények között, beázott, penészes, egy szobakonyhás lakásokban töltik mindennapjaikat. Piaci alapon havi 150 ezer forint alatt szinte lehetetlen lakáshoz jutni, ez még egy dolgozó házaspárnak is nehezen kigazdálkodható. Ezzel párhuzamosan viszont azok a társasházak, ahová az utóbbi években beköltöztek a dzsumbujból érkezők, szinte pillanatok alatt elértéktelenedtek.

A jobbikos képviselők számos ügy felkarolása mellett a közbiztonság, köztisztaság, lakhatás problémáit fogják képviselni, cselekvési tervünket az önkormányzati kampányban el fogjuk juttatni a lakosokhoz.

Utazzunk át Budapest egyik legegyedibb kerületébe, Soroksárra. Itt a Jobbik állít polgármestert Bereczki Miklós személyében. Milyennek látja a győzelmi esélyeket?

Soroksár valóban az egyik legkülönlegesebb része Budapestnek, gyakorlatilag egy falu a városban. De nem gondolom, hogy ez hátrány, sőt, a Jobbik hagyományosabb jobb eredményeket ért el a vidéki körzetekben, így ezekre a kampánytechnikákra most is építeni fogunk. Ami a 23. kerületet még egyedivé teszi, az a civil szervezetek befolyása a helyi közéletre. Velük is keressük az együttműködést és a közös hangot.

Korábban úgy fogalmazott, hogy a Jobbik budapesti kampánya Soroksárra fog fókuszálni. Ez mit jelent?

Nagyon más típusú kampányra készülünk, mint amilyeneket korábban folytattunk. Ugyan az összbudapesti megállapodás értelmében kevesebb körzetben fogunk koordináltan indulni, viszont ezeket a körzeteket meg is kell nyernünk, és ez nagy kihívás. Nincs mese, fel kell szántani az utcákat, minden sarkon, minden egyes tömbházban szem előtt kell lenni. Az a jelölt, akire a kutyasétáltató nénik nem köszönnek rá reggelente, és nem szólítják a keresztnevén, az ne számítson győzelemre. Nem elég 100 százalékon pörögni, ebbe a kampányba 150 százalék a minimum elvárás minden jobbikos jelölttől, és még így is a Fidesz felé fog lejteni a pálya.

A párt EP-kampányát is elég komolyan befolyásolta az ÁSZ-bírság. Adódik a kérdés, ősszel lesz pénzük?

Muszáj lesz forrásokat átcsoportosítani azokra a körzetekre, ahol egyéni győzelmeket tudunk felmutatni. Ugyanakkor nem szabad lemondani azokról a településekről sem, ahol a Jobbik megvetheti a lábát vagy a mérleg nyelve lehet. Kemény dió lesz, nem lennék Stummer János országos kampányfőnökünk helyében…

A Jobbik ugye nem indít főpolgármester-jelöltet, de Karácsony Gergely mögött sincs ott. Szóval, mit tegyen egy jobbikos budapesti választópolgár, amikor a szavazófülke magányában szembesül az egyre növekvő számú főpolgármester-jelöltekkel?

A Jobbiknak nincs főpolgármester-jelöltje, ez tény, és jogosan merülhet fel, hogy ha már sikerült kerületi szinten megállapodni, és a kerületek többségében közös indulás van, akkor nem miért nem támogatja a párt aktívan Karácsony Gergelyt, és miért nincs a kampánycsapatának jobbikos tagja. Erre a válaszom az, hogy Karácsony Gergely, bár az ellenzék közös jelöltje, és ezt a Jobbik is elfogadta, mégiscsak a baloldali pártok miniszterelnökjelöltje volt 2018-ban. Azt gondolom, hogy ez a tény határt szab a Jobbik támogatásának. Tarlós István leváltásának esélyeit a Jobbik a maga részéről azzal tudja a legjobban támogatni, hogy nem indít saját jelöltet, és nem aprózza el az ellenzéki szavazatokat.

És hogy a kérdés másik felére is válaszoljak: a jobbikos szavazókat mindenhol arra fogjuk biztatni, hogy a saját szavazókörzetében, kerületében és budapesti szinten is, a szavazatával tegyen meg mindent, hogy a NER-t lebontsuk.

De erre volt már egy receptje a Jobbiknak Puzsér Róbert személyében.

A rendkívül kedvezőtlen EP-eredmény és az LMP kiugrása után Puzsér Róbert kijelentette, hogy ő független jelöltként, pártok támogatása nélkül kívánja folytatni kampányát. Ebben a helyzetben a Jobbiknak nem volt más lehetősége, mint hogy tudomásul vegyük Puzsér döntését. De arra is felhívnám a figyelmet, hogy mi nem véletlenül sorakoztunk fel a Sétáló Budapest programja mögé. Az elkészítésében a saját szakértőinknek is volt lehetősége részt venni, egy-két vadhajtást leszámítva ma is jó programnak tartjuk, és bárki is fogja ezt vagy egy ehhez hasonló programot főpolgármesterként végrehajtani, számíthat a Jobbik támogatására.