Sima olasz győzelem, a magyar pólósok lecsúsztak a dobogóról a vizes vb-n

Az olasz férfi vízilabda-válogatotté lett az aranyérem a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a szombati döntőben magabiztos teljesítménnyel, 10-5-re legyőzte a spanyol együttest.

Olaszország negyedszer szerzett világbajnoki címet, ezzel a legeredményesebb a vb-k történetében. A torna gólkirálya a montenegrói Aleksandar Ivovic lett 21 találattal, legjobb kapusa a spanyol Dani Lopez, a döntő legjobbja pedig az olasz Pietro Figlioli.

A magyar csapatnak azonban nem sikerült dobóra állnia, Märcz Tamás együttese a szombati bronzmérkőzésen 10-7-es vereséget szenvedett a horvát csapattól, így nem szerzett olimpiai indulási jogot a Koreai Köztársaságban.

Märcz Tamás kijelentette, hogy az előttük álló Európa-bajnokságon, vagy az olimpiai selejtezőtornán mindenképpen meg kell szerezniük a kvótát, ő pedig garantálja, hogy a következő világeseményen a csapat felkészültsége megfelelő lesz.

"Nagyon kemény és jó meccs volt, a torna legnagyobb esélyesével a bronzmeccsen kellett összecsapni. Komplett, lelkileg és fizikailag is friss, százszázalékos csapatra van szükség ahhoz, hogy valaki legyőzze. Olyanra, amely a legfontosabb pillanatokban a jó döntéseket hozza meg. Ebben a mérkőzésben is benne volt, hogy egy komoly eredményt el tudunk érni, de volt egy kritikus nyolc perc, amikor nem sikerült a legideálisabb megoldásokat választanunk. A végére elfogytunk" - értékelte a két évvel ezelőtt a Margitszigeten győztes horvátokkal szemben 10-7-re elveszített bronzmérkőzést a szakember.

"Itt a minimum szintet tudtuk teljesíteni a négybe jutással. Az igazi csalódottság tegnapelőtt volt az olaszoktól elszenvedett vereség után, extra eredmény lett volna egy biztos éremszerzés. Ott is valami apró dolog hiányzott. Most például a legjobb horvát lövőt hagytuk ott többször, ez valószínűleg már a fáradtságnak tudható be, de ilyenkor is oda kellene érni. Tanulni kell ebből a meccsből is" - mondta a kapitány.

Märcz Tamás hozzátette, nagyon nehéz volt úgy végigjátszani a világbajnokságot, hogy a csapatkapitány Varga Dénesnek az Új-Zéland elleni nyitómérkőzésen eltört a kis ujja a lövő kezén, ezáltal csak epizódszereplőként számíthatott rá.

"Bekerültünk a világ négy legjobb csapata közé, de az elveszített érem nekem nagyon fáj, hiszen úgy építettük fel a nyarat, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy fizikailag és taktikailag is jó állapotban érjen ide a csapat."

A világbajnoki negyedik magyar férfi vízilabda-válogatott két legrutinosabb tagja, a csapatkapitány Varga Dénes és a kapus Nagy Viktor is csalódottan értékelt a horvátokkal szemben elveszített bronzmérkőzést követően, utóbbi ráadásul elmondta, elképzelhető, hogy az utolsó világbajnokságán szerepelt.