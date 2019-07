Golyók és lyukak: Mészáros Lőrinc Orbán Viktor apjától bérli az alcsútdobozi golfpályákat

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, áprilisban a legnagyobb taglétszámú magyar golfklubnak számító alcsútdobozi Pannónia Golf & Country Clubot üzemeltető Máriavölgy Zrt. korábbi tulajdonosát, Csányi Attilát a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Talentis Group Zrt. váltott a tulajdonosi székben. A G7 azonban kiszúrta, hogy nem Orbán Viktor kedvenc strómanja volt az egyetlen, aki abban az időben felbukkant a sportlétesítmény körül.

Csányi Attila – az OTP-vezér Csányi Sándor fia – magányszemélyként még 2012. novemberében vette meg a Golf & Country Club Máriavölgy Zrt.-t egy svájci-osztrák házaspártól.

Sajtóhírek szerint azért, hogy Orbán Viktor szülőfaluja közelében, a kormányfő hatvanpusztai majorsága és Mészáros Lőrinc birtokai mellett lévő klubot megszerezze, mintegy 2 milliárd forintot költött. Csányi Attila a Máriavölgy Zrt.-vel egyidőben szerezte meg a PSU Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t is, mely saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozik. A viszonyok tehát úgy néztek ki, hogy a PSU tulajdonában lévő golfpályákat a Máriavölgy Zrt. üzemeltette, ezek a társaságok 2019. április 1-ig pedig egy kézben voltak.

2019. április 2-án aztán új tulajdonosok érkeztek: az üzemeltetőcéget megvette a Talentis Group Zrt.,

a pályákat bérbeadó PSU Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. pedig Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző közvetlen tulajdonába került.

Ezt azonban a portál szerint csak két hónappal később, június 12-én jegyezték be az Opten cégadatbázisa szerint.

Tehát a miniszterelnök milliárdos strómanja a kormányfő édesapjának fizeti a bérleti díjat.

A G7 szerint a PSU Ingatlanfejlesztő Kft. számára eddig nem volt túl nyereséges a golfpályák és ingatlanok bérbeadása, hiszen mindössze 12,2 millió forint bevételt hozott, amiből a végén közel 1 millió forintos veszteség maradt az elmúlt években. A cég stabilitása azonban megkérdőjelezhetetlen, hiszen közel félmilliárdos saját tőkével rendelkezik a társaság, ebből 400 millió forint a jegyzett tőke nagysága, a korábbi évek gazdálkodásának eredményeit halmozó eredménytartalékban pedig 92 millió forint pihen.

Mészáros az üzemeltetést végző Máriavölgy Zrt.-vel már némileg jobban járt – legalábbis bevétel szempontjából –, hiszen csak a golftevékenységhez kapcsolódóan közel negyedmilliárd forint folyt be a kasszába. Igaz, a nyereséghez ez is kevés: évek óta 70-80 millió forintos veszteséget mutattak ki a cégnél. Viszont ha ez így maradna a következő időszakban is, akkor biztos, hogy tőkerendezésre lenne szükség. A társaság saját tőkéje ugyanis mindössze 57,7 millió forint, vagyis egy újabb 70 milliós mínusszal már negatív tartományba csúszna ez a tétel, ami tulajdonosi beavatkozást követel meg a jogszabályok alapján.