Átigazolás: Harry Maguire lett a világ legdrágább védője

Mintegy 80 millió euróért igazolja le az angol Manchester United a Leicester City védőkét, az angol válogatott Harry Maguire-t. Ez új átigazolási világrekord lesz a hátvéd poszton.

A BBC és a Sky Sports is vezető hírben számolt be pénteken Harry Maguire Manchester Unitedbe igazolásáról, hozzátéve, hogy a játékosnak még meg kell felelnie a (várhatóan a hétvégén sorra kerülő) kötelező orvosi vizsgálaton, illetve neki is rá kell bólintania az MU ajánlatának fizetésre, bónuszokra vonatkozó részére.

Az eddigi rekordot a 28 éves holland Virgil van Dijk tartotta, akiért a Liverpool 75 millió fontot fizetett a Southamptonnak tavaly januárban. A manchesterieknek mihamarabb nyélbe kellett ütnie az átigazolást, mivel az angol átigazolási időszak csak augusztus 6-ig tart.

Hír még a vörös ördögök háza táján, hogy a La Gazzetta dello Sport értesülései szerint a belga Romelu Lukakuval klubot cserélő argentin Paulo Dybala közölte a Juve vezetésével, hogy nem akar a Manchester Unitedhoz igazolni, maradna inkább Torinóban Cristiano Ronaldo viszont arról győzködi csapattársát, hogy érdemes lenne magát kipróbálnia Manchesterben, ahol a portugál csillag karrierje anno igazán elindult. Az argentin válogatott csatár időt kért, állítólag kedden dönt arról, hogy rábólint-e a játékoscserére.