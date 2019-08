Az MSZP-s Mesterházy Attilának köszönhetően 11 évig járhatott a parlamentbe Rogánék üzlettársa

Mesterházy Attila egykori MSZP-elnök és -frakcióvezető adott állandó, úgynevezett szakértői kártyát Bessenyei Istvánnak, az állami megrendelésekben dúskáló Valton-Sec Kft. résztulajdonosának, a Rogán családdal üzletelő milliárdosnak – derítette ki az Index a birtokába jutott dokumentumok segítségével. Azt a hírportálnak nem sikerült megtudnia: hányszor, hogyan és mire használta a belépőjét az üzletember, de az MSZP-nek és Mesterházy Attilának sem.

Az Index azt írta, hogy Bessenyei 2007 és 2018 között állandó parlamenti belépővel, Mesterházy Attila szakértőjeként járhatott az Országházba, valamint a Képviselői Irodaházba. Az Országház Sajtóirodája a hírportál megkeresésére azt válaszolta:

A hivatal részéről arról is tájékoztatták a lapot, hogy

Az MSZP sajtóosztálya nem erősítette meg, de nem is cáfolta az Index rendelkezésére álló adatokat. A hírportálnak azt írták:

„Az Ön által jelzett személlyel nem állt, és nem is áll szerződéses viszonyban sem a Magyar Szocialista Párt, sem az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja. Tájékoztatom, hogy az országgyűlési frakciókkal, így az MSZP Frakcióval kötött szerződések legfontosabb adatai is megtekinthetőek az Országgyűlés honlapján. Az országgyűlési képviselők lehetősége, hogy legfeljebb két fő részére állandó parlamenti belépőkártyát igényeljenek, a frakció vezetésének – a mandátum szabadsága miatt – ezzel kapcsolatban semmilyen vizsgálat, ellenőrzés nem feladata. Tájékoztatom továbbá, hogy jelenleg az MSZP Frakciótól az Ön által megnevezett személy nem rendelkezik érvényes parlamenti belépővel. Az MSZP Frakciója nem vezet nyilvántartást arról, hogy aki ilyen kártyával rendelkezik, mikor és hányszor lépett be az Országházba, illetve a Képviselői Irodaházba.”