136 ezer forintot keres egy óvodapedagógus

Több óvodában is tanácstalanok az óvodapedagógusok, miután csoportonként egy óvónőnek/óvóbácsinak 29 gyereket kellene vállalnia - olvasható az atv.hu-n. Jelenleg hétszáznál is több helyet hirdetnek az országban a közszféra állásportálja szerint.

- mondta Kóber György óvodapedagógus, aki függetlenként indul az őszi önkormányzati választáson.

Sokan elhagyják a pályát, mert más területeken többet kereshetnek:

"Például én is ismerek olyan pedagógust, aki most 32 év után döntött úgy, hogy otthagyja a pályát, és inkább elmegy pénztárosnak dolgozni egy üzletbe, sajnos ilyen is van, és ez egyre gyakoribb."