2030-ra eltűnnek a szélerőművek Magyarországról a nemzeti klímaterv alapján

Június közepén derült ki, hogy a magyar kormány gyakorlatilag egy összecsapott félcművet adott le az Európai Bizottságnak nemzeti energia- és klímatervként. A környezetvédők és a brüsszeli testület is ízekre szedte a dokumentumot, amelyben Szél Bernadett vette észre, hogy 2030-ra teljesen megszűnik a szélenergia előállítása Magyarországon.

A független országgyűlési képviselő írásban kérdezte a kormányt arról, hogy milyen szakmai indokok szólnak a szélenergia ellehetetlenítése mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a kormány már 2011 után adminisztratív eszközökkel gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy új szélerőművek épüljenek Magyarországon. Szél Bernadett azt is hozzáteszi, hogy több szempont miatt is fontos a technológia:

"A Magyar Nemzeti Bank 2019. február 27- én publikált Versenyképességi Programja is támogatni javasolja a nap- és a szélerőművek létesítését Magyarországon. A széltechnológia 30%-kal olcsóbb már most is, mint volt a legújabb magyarországi szélerőmű (2011-ben)."

A szélerőművek mellett kiálló Szél Bernadett a budapesti klímatüntetésen Facebook.com

Válasz szakmai indokok nélkül

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azzal indokolta a szélenergia kivezetését, hogy a 2030-ig szóló tervezetben a jelenlegi szabályozási környezet fenntartásával számoltak. Cseresnyés Péter ugyanakkor konkrétumok említése nélkül azt is hozzáteszi:

"A megjelent dokumentum csak tervezet, jelenleg több forgatókönyvet is vizsgálunk."

Kormányzati döntés az államtitkár szerint azonban nem született az ügyben, ez tehát azt jelenti: ha minden változatlan marad, akkor bő tíz év múlva teljesen eltűnhetnek a szélerőművek Magyarországról.