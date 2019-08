A Jobbik minél hamarabb bevezetné az eurót

Magyarországnak minél hamarabb csatlakoznia kellene az ERM II-rendszerhez, hogy a magyar életszínvonal növelése érdekében a lehető legkorábbi időpontban be tudjuk vezetni az EU-s közös fizetőeszközt, az eurót – közölte kedden Bana Tibor országgyűlési képviselő.

Egy hónapja Horvátország is jelezte az euróövezethez való csatlakozási szándékát, amit a kétéves, úgynevezett ERM II-folyamat előz meg.

A politológus-közgazdász Jobbik-alelnök közleményében úgy fogalmazott,

A Fidesznek láthatóan nem érdeke a folyamat elindítása, hiszen a magyar gazdaság működését az olcsó munkaerőre építik Orbánék, amit a dolgozókat kizsigerelő rabszolgatörvénnyel tetéztek. A Jobbik alelnökeként vállalom, hogy honfitársaim magasabb életszínvonalának megteremtése érdekében szakmai érvekkel szembesítem a kormányt azzal kapcsolatban, hogy hatalmas hiba és a magyar társadalom elleni bűn az ettől való elzárkózás.

Bana Tibor szerint a magyar euró bevezetése elsősorban politikai akarat kérdése.

A magyar gazdaság szempontjából meghatározó uniós fejlesztési pénzek is euróban érkeznek hazánkba. Az ellenzéki politikus úgy látja, nem véletlen, hogy a velünk együtt csatlakozó államok közül Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia is az euró minél korábbi bevezetése mellett döntött és az EU-ba 2013-ban belépő horvátok is ebbe az irányba haladnak. A 2007 óta uniós tag Bulgária és Románia is mielőbb be szeretnék vezetni az eurót.

Csehország sem olyan elzárkózó már, mint korábban, így hazánk mellett egyedül a szintén korrupt kormánnyal rendelkező Lengyelország nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel. A stabilitás, a kiszámíthatóság és az árfolyamkockázat megszüntetése szempontjából is pozitív változást jelentene a közös fizetőeszköz használata. A Fidesz persze szeret a zavarosban halászni és spekulációs lehetőségekkel élni, ezért megfelelő számukra a mostani helyzet.

- írta, hozzátéve, hogy ha a magyar gazdaság a propagandának megfelelően valóban jobban teljesít, akkor érthetetlen az eurótól való elzárkózás, ha viszont nem így van, éppen a közös fizetőeszköz bevezetésével erősödne jobban a magyar gazdaság.

A jobbikos politikus szerint az euróval új munkahelyek jönnének létre, a gazdaság versenyképessége nőne, a befektetők számára is vonzóbb célpont lenne hazánk, valamint közelebb kerülnénk az európai életszínvonalhoz és az európai bérekhez.