"Székesfehérvár nekünk a királyok városa, nem pedig Európa pöcegödre."

A székesfehérvári polgármesteri hivatal előtt követelték a külföldi szennyvíziszap-behozatal azonnali leállítását. A demonstráción az ellenzéki pártok helyi politikusai szólaltak fel a város pöcegödörré alakítása ellen, a fideszes vezetés viszont nem tartotta fontosnak, hogy kiálljon Székesfehérvárért. Hiába ígérte meg a kormány a hulladékimport leállítását, a szennyvíziszap még mindig jön - az ellenzéki polgármesterjelölt szerint eredményt csak Cser-Palkovics András polgármester és a fideszes képviselők leváltása hoz majd.

Újabb meg nem tartott kormányzati ígéret ellen szerveztek közös tiltakozást az ellenzéki pártok Székesfehérváron. Ahogyan arról portálunk is beszámolt, Székesfehérvár mellett, két Natura 2000-es terület között húzódik meg az az egykori agyagbánya, ahová több tízezer tonnányi külföldi szennyvíziszapot szállítottak és szállítanak. A horvát termelés több mint fele érkezett ide 2018-ban, de nemcsak onnan, hanem Szlovéniából, Szerbiából és még Olaszországból is több ezer tonna bűzös masszát raktak le a Székesfehérvár határától egyébként pár perc autóútra levő területen.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter júliusban ígérte meg a szennyvíziszapimport leállítását, ennek ellenére Székesfehérváron semmi sem változott.

"Úgy tűnik, hogy nem érkezik kevesebb szennyvíziszap, ugyanannyi jön, mint korábban."

Így értékelte a székesfehérvári helyzetet a Jobbik Környezetvédelmi Kabinetjének elnöke, Nunkovics Tibor, aki azért ment el a megyeszékhelyen rendezett tiltakozásra, mert ez hiába tűnik helyi ügynek, valójában egy országos méretű probléma. Ugyanis az országgyűlési képviselő szerint nem elég csupán a külföldi szennyvíziszapot megállítani, a hazaival is kell kezdeni valamit, hiszen jelenleg nem tudni, hogy mennyi veszélyes anyag marad végül a földbe öntött masszában.

Nunkovics Tibor, a Jobbik Környezetvédelmi Kabinetjének elnöke

A városháza előtt tartott demonstráción a Jobbik, a Momentum, a Demokratikus Koalíció és az MSZP egy-egy helyi politikusa is felszólalt.

Valójában veszélyes hulladék a fideszes áldás?

Elsőként a Jobbik székesfehérvári politikusa, Tóth Nóra Tímea beszélt arról, hogy a város mellett elhelyezett szennyvíziszapban lehetnek egészségre ártalmas anyagok, nehézfémek, gyógyszerekből visszamaradt hormonok és mikroműanyagok is.

Hangsúlyozta: annak ellenére érkeznek tucatjával szlovén és horvát kamionok az egykori agyagbányába, hogy a felháborodás miatt a kormányoldal meghirdette a külföldi szennyvíziszap lerakásának betiltását.

Tóth Nóra Tímea az őszi önkormányzati választásokra célozva arra hívta fel a tiltakozók figyelmét, hogy hamarosan ők is változtathatnak a helyzeten, ha már a Fideszt nem érdekli, hogy Európa pöcegödrévé teszik szeretett városukat.

"Októberben székesfehérvár egy új lehetőséget kap, hogy szennyvíziszaptól, mutyiktól és dugóktól mentes, élhető város legyen. Esélyt arra, hogy Székesfehérvár legyen Magyarország ékszerdoboza."

Tóth Nóra Tímea

Barlabás András, a Momentum székesfehérvári önkormányzatiképviselő-jelöltje azt mondta, erős a gyanú, hogy a behozott szennyvíziszap kezeletlen, épp ezért erős a gyanú, hogy a Fidesz egyetértésével veszélyes hulladékkal szennyezik a környéket. Arra emlékeztetett, hogy a kormánypártok először még arról beszéltek, mennyire hasznos a külföldi hulladék, majd amikor bebizonyosodott, hogy védhetetlen, amit a várossal csinálnak, elkezdték másra kenni az egészet.

"Azt mondták, hogy nekik Magyarország az első. Azt mondták, hogy egy keresztényi Székesfehérvárért dolgoznak. Ez lenne az? Ez, ahol fuldoklunk a bűztől és ipari méreteket öltött a környezetszennyezés? Ahol éjjel-nappal dolgozhatunk Európa legalacsonyabb béreiért? Ahol kórház és iskola helyett újabb és újabb sportlétesítmények épülnek."

Barlabás András

Barlabás szerint azért van szükség a város Fidesz-uralom alóli felszabadítására, mert nem diktálhatnak többet azok, akik csak a múlt válaszait tudják adni a jelenkor kihívására és felelősségvállalás helyett másokra mutogatnak.

"Valami itt bűzlik"

- kezdte felszólalását DK-s Ráczné Földi Judit, aki arról beszélt, hogy aggódó anyaként szólal most fel a szennyvíziszap ellen. Az önkormányzati képviselő azt nem értette, hogy, ha annyira hasznos a szennyvíziszap felhasználásával kapcsolatos szabadalom, akkor miért nem adják el a horvátoknak és a szlovénoknak, hogy helyben hasznosítsák saját hulladékukat.

Az ellenzéki polgármesterjelölt szerint a Fidesz össze-vissza beszél

Márton Roland, az ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltje a fideszes városvezetőket és az országgyűlési képviselőket hiányolta a felszólalók közül.

"Nekik nem fontos ez a probléma, nem akarják megoldani? Miért nincsenek itt?"

Az MSZP-s politikus arra emlékeztetett, hogy az önkormányzati és a kormánypárti média mindent megtesz azért, hogy lejárassák azokat, akiknek nem tetszik a fideszes szennyvíziszap-export. 120 ezer tonna külföldi szennyvíziszapot biztosan elhelyeztek az ivóvízbázistól másfél kilométerre levő agyagbányába, Márton Roland szerint az is bizonyítható, hogy nem kezelt a külföldről impoltált szemét, ami így veszélyes hulladéknak minősül.

"Teflonból van a bőr az arcukon."

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hasonló pápai szennyvíziszap-lerakó is a Fideszhez köthető, a telep tulajdonosát több szál is köti a székesfehérvári agyagbánya tulajdonosához. A közös polgármesterjelölt azt mondta: jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy a kormánypárti kommunikáció gyakorlatilag összeomlott, Cser-Palkovics András össze-vissza beszél az ügyben.

"Júniusban még rémhírterjesztéssel vádolt bennünket, engem fel akart jelenteni. A részletek napvilágra kerülése után bejelentették, hogy stop szennyvíziszap, rögtön azután egyébként, hogy szuprerföldről, meg Székesfehérvár számára szóló rendkívüli áldásról kezdtek beszélni."

Márton Roland, az ellenzéki pártok székesfehérvári polgármesterjelöltje

A szocialista politikus azt követelte, hogy a Székesfehérvár azonnal állítsa le a veszélyes hulladék lerakását és vizsgáltassák be a már elhelyezett szennyvíziszapot.

"Székesfehérvár nekünk a királyok városa, nem pedig Európa pöcegödre."

Márton Roland szerint az biztosan a Fideszre fog szavazni ősszel, aki elhiszi, hogy a külföldi fekália áldás Székesfehérvárnak. Annak viszont ott vannak az ellenzéki jelöltek, aki a kormánypártok helyett már csak saját szemüknek és orruknak hisznek.