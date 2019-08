Ragadozómadár fejkendőben - Little Steven az Akváriumban

Korrekt zenei érdekességgel készül a fővárosi Akvárium Klub a hónap közepére. Steven Van Zandt augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soul-lal érkezik az Erzsébet térre, hogy bemutassák idén megjelent Summer of Sorcery című albumukat.

A Little Steven művésznevvel futó zenész, énekes és színész az idősebb korosztálynak és a VH1 zenecsatorna nézőinek Bruce Springsteen legendás kísérőzenekarából, az E-Street Band-ből, a fiatalabbaknak pedig az HBO kultikus maffia-sorozatából, a Sopranosból lehet ismerős.

A dél-olasz felmenőkkel rendelkező Van Zandt New Yersey-ben nőtt fel, így nem csoda hogy ő és a Főnökként is emlegetett Springsteen egymásra találtak. Az idén 69 éves Van Zandt jegyez több Springsteen-slágert is, többek között a Born to run legendás riffje is neki köszönhető. A főként blues és rock vonalon mozgó zenész gyakorlatilag nulla színészi tapasztalattal kap szerepet az HBO Sopranos című maffia-családtörténetében, amiben 1999-től hat évadon keresztül játssza az egyik főszerepet, becses nejével az oldalán.

A meglehetősen karakteres arcú- leginkább egy fejkendős sasra emlékeztető – Little Steven- a zenélés mellett saját rádióműsort is jegyez, valamint az alapítványán keresztül pedig a helyi zeneoktatást is segíti. Little Steven európai túráján az idén megjelent Summer of Sorcery című lemezét mutatja be, - nem éppen Ed Sheeran-i - látványos nagyzenekari felállásban.