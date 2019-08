Az ExperiDance feltámadt és lenyűgözte közönségét

Három és fél hónappal azt követően, hogy a táncegyüttes megszűnéséről cikkezett a sajtó, óriási közönségsiker volt az ExperiDance „feltámadása”. A népszerű társulat az egri Líceum udvarán adta elő Ezeregyév című koreográfiáját – mindenki legnagyobb megelégedésére.

Nem lehetett tudni, mi lesz az idén már tizenkilencedik évét taposó társulat, a vele együtt kemény munkával felépített ExperiDance brand sorsa. A két tulajdonos, Vona Tibor ügyvezető és Román Sándor művészeti vezető között feloldhatatlan(nak tűnő) ellentét alakult ki, ami idén április közepén csúcsosodott ki. Április 19-én a délelőtti órákban futótűzként terjedő (ál)hírként uralta a hazai médiát, hogy feloszlik a Magyar Termék Nagydíjat is magáénak tudó táncegyüttes, akkor lapunk számolt be elsőként arról, hogy erről szó sincs, a tulajdonosok nem döntöttek a feloszlatás mellett. A társulat közleménye szerint nyolc táncos távozása miatt nem kívántak „félig felkészült szereplőkkel” színpadra állni, „a repertoár bemutatása időszakosan lett csak leállítva”.

A népszerű tánckar – mint Vona Tibor június végi sajtótájékoztatóján fogalmazott – „egy hihetetlenül csodálatos emberi összekapaszkodás és emberi kezdeményezés” révén újra felépítette a művészeti vezetést, az alkotói stáb újra felállt, a konfliktus miatt korábban felmondott táncművészek pedig elkezdtek visszatérni a társulatba. Sőt, jogászok segítségével azt is megvizsgálták, hogy a Román Sándor mint az ExperiDance társtulajdonosa által koreografált előadások szellemi, szerzői és felhasználói jogai kinek a tulajdonát képezik.

Ilyen előzmények után érkeztünk Egerbe, hogy a három és fél hónapnyi kihagyás után újra színpadra lépő táncegyüttes Ezeregyév című darabját megtekintsük. Érkezésünkkor éppen a darab színpadlejáró próbája zajlott, ezt követően alkalmunk nyílt beszélgetni is a tánckar néhány tagjával. Kíváncsiak voltunk, mennyire viselte meg őket az áprilisi eset, az, hogy azóta nem lépett fel a társulat.

Ez egy ilyen helyzet volt, tőlünk függetlenül alakult ki

– mondta lapunknak Újszászi András, aki egyike volt az akkor távozott nyolc művésznek. Mint fogalmazott,

hozzátartozott az életükhöz, hogy fent vannak a színpadon, hiányzott nekik az ilyen volumenű fellépés. Ezért nagyon várták az esti fellépést.

Ez különösen igaz azokra, akik eddig még nem voltak velük fellépni, izgatottak, hogy mi is lesz – tette hozzá. Elárulta, pár nappal korábban volt már egy közös jelmezes próba a RAM Colosseumban, ahol egy ugyanilyen paraméterekkel rendelkező színpadon próbáltak, annak a hangulata nagyon jó volt.

Nagyon boldog voltam, hogy visszahívtak, itt abszolút jó csapatmunka van

– nyilatkozta lapunknak a tánckarba csaknem öt év után visszatérő Kapitány Dorottya. Ő nem érzi gondnak a három és fél hónapos kihagyást, mert

az elmúlt másfél hónapban annyira összerázódott ez az új csapat, hogy egy szinte tökéletes arculatú előadást tudtunk kivitelezni

– mondta. Ő maga is izgult, de ez az a kellemes lámpaláz, mert

ő annak örül, hogy csak a táncélmény miatt visszajöhetett.

Mindenki, aki itt van, csak a tánc szeretete miatt csinálja ezeket a darabokat, és ez egy nagyon jó érzés! – húzta alá a művésznő. Azt is elárulta, nagyon boldog, hogy a most futó repertoárból a Fergetegesben Sisi szerepét újra játszhatja.

Ez nekem a szívem csücske volt!

– tette hozzá lelkesen.

Valóban, feszültségnek nyomát sem tapasztaltuk, amit az is bizonyít, hogy a tánckar jó pár tagja a lejáró próba és az előadás közti szünetet a közeli cukrászda teraszán szemmel láthatóan jó hangulatú fagyizással, kávézással töltötte.

Este azután meg is mutatták a táncosok, hogy mit is tudnak! A nézőtéren is érezhető volt a feszült várakozás, ami az előadás kezdetén egyből el is illant, a művészek felszabadultsága és darab iránti szeretete a közönség soraiba is átszivárgott.

A táncosok felszabadultsága a közönség soraiban is érezhető volt Béli Balázs

Mikor elindult a visszaszámlálás tíztől, majdnem elsírtam magam!

– mesélte elérzékenyülve a produkciót megszervező stáb egyik tagja a szünetben. Vona Tibor ügyvezető ugyancsak a két felvonás közt arra a kérdésünkre, hogy a közönség ugyanazt a profi minőséget kapja-e, mint amit a korábbi ExperiDance-előadások alatt megszokott, tömören, de átszellemülve így válaszolt:

Nem! Sokkal jobbat!

A sikert nem kell magyarázni, az mindennél többet elárult, hogy négy vastapsra négy ráadást táncoltak el a fülledt nyári estén szemmel láthatóan kellemesen elfáradt táncosok. Az előadás legvégén pedig Vona a színpadon mondott köszönetet annak a stábnak, akik „alulról építkezve” megalkották az este sikerét, akik a legreménytelenebb helyzetben is hittek abban, hogy megmaradhat a társulat.

Vona Tibor ügyvezető a színpadon mondott köszönetet stábjának Béli Balázs

A Líceum udvarán jelen lévőktől pedig – függetlenül attól, hogy régi ExperiDance-rajngóként „betéve” ismerték-e a darabot vagy először látták – csak pozitív hangot lehetett hallani. Az ExperiDance újra a színpadon volt, mi pedig örülünk, hogy ez a magyar kulturális kincs nem lett konfliktusok áldozata.

Fotós kollégánk, Béli Balázs ugyancsak a helyszínen volt, és az alábbi képgaléria segítségével nyújt betekintést Olvasóinknak az előadás élményébe: