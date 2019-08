Kitiltanák a Hableány tragédiáját okozó Viking hajóit a Dunáról

A Viking társaság folyami hajóinak felülvizsgálatát és az új típusú hajók betiltását indítványozzák a dunai hajókatasztrófa kapcsán – írja a kormánypárti Magyar Nemzet.

A Hableány sétahajót üzemeltető Panorama Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként a büntetőeljárásba belépett ügyvéd, Sógor Zsolt a lapot arról tájékoztatta:

beadvánnyal fordulnak a hajózási hatósághoz, és indítványozzák a norvég tulajdonú Viking River Cruises folyami flottájából a katasztrófát okozó Sigyn és testvérhajóinak műszaki felülvizsgálatát, illetve azt is, hogy tiltsák be a speciális orrkiképzésű vízi járművek közlekedését a Duna magyarországi szakaszán.

A sértetti képviselők érvelését az egyesített folyami, nautikai és műszaki igazságügyi szakértői véleménnyel kívánják alátámasztani a kérdésben illetékes, a hajók és egyéb úszó létesítmények nyilvántartásával és műszaki felügyeletével kapcsolatban eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési főosztályán – írja a Magyar Nemzet.

A szállodahajó speciális orrkiképzése miatt 8-10 méteres torlóhullámot tolt maga előtt a víz alatt, ezért nem lökte ki oldalra, hanem maga alá forgatta a Hableányt.

A Magyar Nemzet a Hableányon utazó túlélők vallomásaira hivatkozva arról számol be: a Hableányt elgázoló jármű után érkező másik szállodahajó, az Idun is egyszerűen átment rajtuk. Hajósok a lapnak azt mondták: nem zárható ki, hogy a még mindig eltűntként keresett huszonnyolcadik áldozat testét azért nem találják, mert a vízben lévő roncsokon, embereken átgázoló hajó darabokra szakította.

Sógor Zsolt ügyvéd szerint az ukrán kapitány az egyesített szakértői vélemény szerint sem tett meg minden tőle elvárhatót, ezért gyanúsították meg segítségnyújtás elmulasztásával is. A sértetti képviselő ugyanakkor az is hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek, hogy a szakértői vélemény leírja az Idun kapitányának a felelősségét is a segítségnyújtás elmulasztása ­miatt.