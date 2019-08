Eldőlt: soha nem lesz Magyarországon négynapos munkahét

Szomorú hírrel indul a szombat: feloszlik a Négynap Párt.



Ne magában keresse a hibát, aki nem hallott volna még a többé kevésbé mindent (is) megígérő pártról: az országos sajtóba mindössze a megalakulásról sikerült bekerülni, akkor is csak azzal, hogy a hazai bíróságok sorra jegyzik be a kamupártokat.



Pedig olyan jól indult minden.



A párt bejegyzésével egy időben dübörögni kezdett a láthatóan profin megszervezett kampány, első és utolsó körben a Facebookon. A 2017. december 22. és 2018. január 8. között folytatott hadjáratot azonban nem követte új: január 8-án Áder János ünnepélyes bejelentését a választás kiírásáról még közlik, ám utána elhallgattak.



Most már tudjuk. Örökre.





A párt honlapjáról sem derül ki több, sem a választási eredményekről, sem egyéb tevékenységről. Feltüntetik viszont - személyes kedvencem - a nyitva tartási időt: eszerint a párt hétfőtől és csütörtökig, 8 és 15 óra között elérhető, programjukhoz híven pénteken, szombaton és vasárnap zárva vannak.



Vagyis voltak.