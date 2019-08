Az LMP saját polgármesterjelölttel indul Pécsett

A párt Kóbor József sugárfizikust, pécsi LMP-s városházi képviselőt és az EU Régiók Bizottságának tagját indítja - írja a Szabad Pécs.

A portál emlékeztet, hogy az LMP-s politikusok többször is úgy nyilatkoztak, hogy nem lesz saját polgármesterjelöltjük, most kiderült, hogy mégis beszállnak ezen a téren is a versenybe. Azt már korábban jelezték, hogy mind a 18 körzetben lesz saját jelöltjük.

A Szabad Pécs úgy tudja, hogy összeállt a jelöltek listája és hamarosan be is mutatja őket a Lehet Más a Politika.