Érdektelenségbe fulladt a népszavazás: épülhet az óriáskikötő Révfülöpön

Új kikötő mellett lidósított strand épülne Siófokon, melyet nemcsak a független polgármester, hanem a város fideszesei is megszavaztak. Sőt, az illetékes bizottság fideszes elnöke még külön örült is a széplaki beruházásnak. Később a fideszesek mégis beleszálltak Lengyel Róbertbe. Múlt héten mi is beszámoltunk róla, hogy a siófoki Ezüstparton 146 férőhelyes, nagy tőkesúlyú hajók tárolására alkalmas kikötőt hoznának létre.