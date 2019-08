Lemondták a szexuális zaklatással vádolt Plácido Domingo koncertjét

A San Franciscó-i opera kedden lemondta a szexuális zaklatással vádolt Plácido Domingo október elejére tervezett koncertjét - számolt be az MTI.

Az operaház közleményben jelentette be, hogy noha az operaénekes-igazgató elleni vádak szerint a szexuális zaklatás nem San Franciscóban történt, a dalszínház elkötelezett a szexuális zaklatások elleni szigorú politikája iránt és elvárja a társulat minden tagjától, hogy szakmai viselkedésével eleget tegyen a legmagasabb szintű elvárásoknak.

Kedden a Los Angeles-i opera bejelentette, hogy külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak kivizsgálására. Kedden egyébként a Philadelphiai Zenekar is visszavonta Domingo meghívását az évadnyitó koncertre.

Az AP amerikai hírügynökség kedden adott hírt arról, hogy nyolc énekesnő és egy balerina szexuális zaklatással vádolta meg Domingót, aki 2003 óta a Los Angeles-i operaház főigazgatója, korábban pedig művészeti tanácsadója is volt. A riport szerint Domingo évtizedeken keresztül visszaélt beosztásával és a művésznőket szexuális viszonyra kényszerítette. Aki erre nem mutatkozott hajlandónak, annak állítólag csupán jelentéktelenebb szerepeket osztott, vagy el is vette tőlük a szerepeket. Az amerikai újságíróknak az ügyről beszámoló és névtelenséget kérő művészek elmondták: az esetek jó része még az 1980-as években történt. Az egyik - szintén névtelenséget kérő - operaénekesnő pedig részletekkel is szolgált Domingo viselkedéséről. Az AP mindehhez hozzáfűzte: művészberkekben ismert volt, hogy Domingo szerette a női társaságot.

A botrány kirobbanásakor a Los Angeles-i opera közleményt tett közzé, amelyben hangsúlyozta: "Plácido Domingo három évtizede dinamikus alkotója a Los Angeles-i Operának és Los Angeles művészeti életének. Mindazonáltal mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük alkalmazottainknak és művészeinknek azt a szakmai környezetet, amelyben nyugodtan alkothatnak". Az NPR amerikai közszolgálati rádiónak megküldött nyilatkozatában a kaliforniai operaház azt is leszögezte: "hitünk szerint minden alkalmazottnak és művésznek joga van a tiszteletre és arra, hogy biztonságban érezhesse magát a munkahelyén". Plácido Domingo rendkívül zavarba ejtőnek és pontatlanul megfogalmazottnak nevezte a vádakat. Hozzáfűzte: "mindig azt hittem, hogy valamennyi kapcsolatom és viszonyom egyetértésen alapult".

A washingtoni Kennedy Központ, ahol más színházak mellett a washingtoni operaház is működik, kedden nyilatkozatban határolódott el a szexuális zaklatásoktól, de leszögezte, hogy Plácido Domingo 2011 óta nem igazgatója az amerikai főváros operaházának.

A New York-i Metropolitan - ahol Domingo novemberben Puccini Pillangókisasszony című operájában lép fel - nyilatkozatában azt közölte: tudomásul veszik a szexuális zaklatásokról szóló híreket, de mindaddig nem döntenek a művész és az operaház együttműködéséről, amíg a vádakkal kapcsolatos vizsgálat be nem fejeződik.