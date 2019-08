Alvilági klán nyomára bukkanhattak Romániában a caracali rémmel

Az egész Romániát sokkoló caracali gyilkosság elkövetője a gyanú szerint nem magányos farkasként követhette el bűntetteit – írja a Maszol.ro. A 15 éves Alexandra Măceşanu és a 18 éves Luiza Melencu gyilkosságát magára vállaló George Dinca egy alvilági klán tagja lehet. Az emberkereskedelmi hálózatra már korábban is tettek utalásokat a nyomozás során.

Nyilvánosságra került a hangfelvétel, amin a 15 éves caracali áldozat a rendőrök segítségéért könyörög A caracali tragédia áldozatának nagybátyja Facebook-oldalán közzétette a lány és a diszpécserek/rendőrök között zajló beszélgetés átiratát - írja a Transindex a G4Media román lapra hivatkozva. Eszerint a 15 éves lány múlt csütörtökön délelőtt többször is beszélt a rendőrséggel, ám azok olykor hitetlenkedve, máskor lekezelően fogadták a lány segélyhívásait és mivel pontosan nem tudta meghatározni helyzetét egy névjegykártyán talált címet adott meg a rendőröknek, akik kiérve a rossz címre nem találtak semmi gyanúsat.

Alexandru Cumpănaşut, Alexandra Măceşanu nagybátyát a főügyész biztosította arról, hogy a 2012-es kerítéssel és emberkereskedelemmel kapcsolatos caracali ügy áldozatait és gyanúsítottjait újból kihallgatják, továbbá a parlament Olt megyei tagjainak és Caracal polgármesterének kihallgatását is indítványozták.

Bármennyire is próbálnak egyesek menekülni, nem fognak. Ez csak az én személyes véleményem a Bănilă főügyésszel folytatott tárgyalás alapján

– nyomatékosította a nagybácsi.

Romániában a napokban jelentkezett egy nő, aki elmondta, hogy 2012-ben, mikor még kiskorú volt, 16 lányt kényszerített szexre egy caracali klán. Az áldozat azt nyilatkozta, hogy több lányt is egy NATO-bázisra vittek, hogy a katonák kedvére tegyenek. Veréssel, zsarolással vették erre rá őket. Az esetről a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség is tudott.

A Libertatea lapnak álnéven nyilatkozó áldozat elmondta, hogy a külföldiek rendszerint 100 eurót fizettek egy alkalomért, de a pénz nagy részét elvették tőlük. Beszélt arról is, hogy kuncsaftjaik közé tartoztak helybéli rendőrök is, akiknek ő is többször elmondta, hogy kiskorú, fogolyként tartják ott, és kényszerítik a szexre, de állítása szerint ez a rendőröket nem érdekelte, noha többször elsírta magát, kérte, hogy segítsenek rajta.

A Libertatea azt állítja, hogy az áldozatok kihallgatása után és a tanúvallomások ellenére sem kezdtek el nyomozni az amerikai katonák kiléte után, sőt, az áldozatoktól sem érdeklődtek a DIICOT ügyészei, hogy tudnak-e esetleg valamit a katonák személyét illetően. Az osztrák vádlottakhoz azonban másképpen viszonyultak és 2014-ben 17 férfit ítéltek felfüggesztett börtönbüntetésre.