Ágyipoloska-invázió a Honvédkórházban

Ellepte az ágyi poloska a Fidesz-propagandában világszínvonalúnak nevezett Honvédkórház ügyeletes orvosi szobáit – számol be az intézmény dolgozóinak beszámolói alapján a HVG. A vérszívót először július elején észlelték, egy szakorvosjelölt vette észre magán a rovar csípéseit. Egy héttel később egy másik orvos is csípésekről számolt be éjszakai ügyelete után, és mivel az ügyeletes aneszteziológus-intenzív terápiás orvosok 5-6 helyiségben váltogatják egymást, a többi orvosi szobában is szétterjedtek a poloskák.

A lap azt írja, az orvosokon kívül műtőssegédek és asszisztensek is jelentkeztek poloskacsípéssel a kórház bőrgyógyászatán, sőt a műtőkhöz tartozó pihenőszobában is szereztek már csípéseket, amit

a műtők közelsége miatt különösen aggályosnak tartanak a lapot megkereső dolgozók.

Most jobb híján egy négyágyas intenzíves kórteremben alakítottak ki orvosi szobát az ügyeleteseknek, ahol hölgyek és férfiak ágyait csak egy paraván választja el. Egy szakorvos ráadásul

már haza is vitte az ágyipoloska-fertőzést,

az otthoniakon is jelentkeztek a tünetek.

A HVG megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya ezt válaszolta:

Kórházunk évente 1,2 millió beteg ellátását végzi, és mint ilyen nagy forgalmú intézmény különösen kitett a behurcolt (pl. ez esetben a betegek ruházatával behurcolt) fertőzéseknek. Az ágyi poloskák világszerte rendkívüli mértékben szaporodnak, a legtisztább lakásban és helyiségekben is előfordulhatnak. Kórházunkban, ha megjelenésüket tapasztaljuk, akkor azonnali beavatkozást és irtást rendelünk el, ez így történt júliusban is, amikor az érintett részlegeken észleltük megjelenésüket. Minden érintett helyiség az irtást követően funkciójának megfelelően használható.

A tárca a lapnak azokra a kérdéseire nem válaszolt, hogy az állítólag betegek által behurcolt élősködő hogyan került az intenzíven ügyelő orvosok szobáiba, és arra sem, hogy hány osztályra, illetve az orvosi szobákon túl kórtermekre is kiterjed-e a fertőzés.