Kilenc európai országban is magyar dokufilm-sorozat lesz adásban főműsoridőben

Cseke Eszter és S. Takács András dokumentumfilm-sorozata, az On the Spot továbbra is halmozza a sikereket. Vasárnaptól a SundanceTV kilenc térségbeli országban, például Lengyelországban, Szlovéniában, Szerbiában és Horvátországban főműsoridőben On the Spot részeket fog sugározni.

A csatorna négy teljes évadot ad le:

On the Spot: Törzsek

On the Spot: Harcosok

On the Spot: Az ellenség gyermekei

On the Spot: Okos világ

A magyar doku komoly nemzetközi elismertségnek örvend: Európa legrangosabb televíziós fesztiválján, Monte-Carlóban elnyerték a kategória fődíját, az Arany Nimfát, és hasonló sikert arattak az Amerikai Dokumentumfilm Fesztiválon is.