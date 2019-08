Komoly baj lehet a világgazdaságban, Trump válságtanácskozást tartott a nagy bankok vezetőivel

Donald Trump amerikai elnök még szerdán telekonferencián konzultált bankvezetőkkel a piaci nyugtalanság közepette - írja a The Wall Street Journal cikkére hivatkozva az MTI.

Az elnök a New Jerseyben lévő bedminsteri country-klubjában nyaral a héten, ezért konzultált telekonferencián a bankvezetőkkel. Az egyeztetésen Jamie Dimon a JPMorgan Chase, Mike Corbat, a Citigroup és Brian Moynihan, a Bank of America elnök-vezérigazgatói vettek részt. A bankárok a gazdaság helyzetéről, és ezen belül is a pénzügyi szabályozásról fejtették ki véleményüket.

A konzultációról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, sőt, maga a tény is csak pénteken derült ki, és a bankvezetők is szigorúan tartózkodtak az interjúktól. A Bloomberg hírügynökség ugyanakkor arról közölt értesüléseket, hogy

Brian Moynihan egy közelgő gazdasági visszaesésre hívta fel az elnök figyelmét.

Az elnökkel történt konzultáció előtt a bankvezetők Steve Mnuchin pénzügyminiszterrel tárgyaltak.

Elemzők emlékeztettek rá, hogy az elmúlt napokban, különösen szerdán a pénzpiacok meglehetős volatilitást mutattak, a beruházók pedig a Trump-kormányzat és Kína közötti kereskedelmi vita és ennek az amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai miatti aggodalmaikat hangoztatták.

A The Wall Street Journal megjegyezte: Donald Trump és tanácsadói a nyilvánosság előtt folyamatosan optimizmusukat hangoztatják a gazdasági kilátásokat illetően, ám magánbeszélgetésekben

mind a Fehér Házban, mind Trump újraválasztási kampányának csapatában elismerik, hogy recesszió fenyegethet.

A jövő héten várhatóan Larry Kudlow, az Országos Gazdasági Tanács igazgatója - a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója - tart telekonferenciát az államok illetékes tisztségviselőinek a gazdaság helyzetéről.

A közelgő világgazdasági válságnak az elmúlt hónapokban már számos jele volt. A visszaesésre különösen érzékenyen reagál az autóipar, amelynek európai forgalma júniusban az előző évihez képest nyolc százalékkal zuhant meg. Ha a tendencia folytatódik, az katasztrofális hatással lehet a magyar gazdaságra, hiszen ipari termelésünk több mint ötödét az autóipar adja.

A recesszió szele már meg is csapta a hazai munkaerő-piacot. Május közepén jelentették be, hogy határozatlan időre felfüggesztették a Mercedes kecskeméti üzemének bővítését, a Vasas Szakszervezeti Szövetség közlése szerint pedig

egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el, s további egyben tervezik bevezetni.

Számos jármű- és fémipari cégnél már most létszámstop van, a megüresedett helyeket nem töltik fel, a lejáró határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg.

Április végén pedig egyik napról a másikra több mint kétezer kölcsönzött munkaerőtől váltak meg az autóipari, gépipari beszállítók. Több üzemben visszaesett a termelési projektek száma, sok helyen megszüntették a hétvégi munkavégzést és átálltak az eddigi három műszakról kettőre.

A létszámleépítésen, vagy a munkaidő csökkentésén kívül adott egy harmadik lehetőség is a spórolásra: az olcsóbb munkaerő. A multiknak ehhez el sem kell költözniük Magyarországról, hiszen a kormány hathatós támogatásával ukrán, szerb, török és közép-, illetve kelet-ázsiai vendégmunkások ezreit telepítik az országba. A vasas szakszervezet szerint több helyen

a magyar kölcsönzött dolgozókat elbocsátják, a külföldi vendégmunkásokat viszont megtartják.