Megkerülte a Napot Elon Musk Teslája

2018. február 6-án indították a Falcon Heavy rakétát, amiben teherként Elon Musk meggypiros Tesla Roadster autója parkolt, Starmannal, a sofőrrel együtt, miközben szólt David Bowietól az Is there Life On Mars? című nóta.

A kilövésről itt számoltunk be részletesen:

Akkor indulhatunk a Marsra? Kedden mindenki, akinek van internete, vagy esetleg a Kennedy Űrközpontban tartózkodott, élőben nézhette, ahogy a SpaceX megpróbálja útnak indítani az űr felé a világ legerősebb rakétáját. Elon Musk sem volt biztos a dolgában, azt mondta, ötven százalék esély van arra, hogy már az indítóálláson felrobban az egész.

A Tesla azóta megkerülte a Napot, 364 millió kilométerre jár tőlünk, Bowie száma 204 383-szor pörgött már le.

A Tesla pályája:

Információk az útjáról a whereisroadster.com oldalon találhatók.