Állítólag semmit nem vett észre András herceg abból, hogy barátja, Jeffrey Epstein pedofilhálózatot épített

Közleményben magyarázza Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatát a brit királyi család pedofilbotrányba keveredett tagja, András herceg. Az 59 éves yorki herceg azt írta, semmi olyat nem látott az amerikai milliárdossal töltött időben, amely arra utalt volna, hogy fiatal lányokból szervez szexhálózatot.

"A vele töltött idő alatt egyetlen egyszer sem láttam tőle vagy gyanítottam olyan magatartást, amely később az ő letartóztatásához és elítéléséhez vezetett."

András herceg szerint az hiba volt, hogy Epsteint azok után is meglátogatta évente egyszer-kétszer, hogy az üzletembert 2010-ben kiengedték a börtönből, ahol szintén fiatal lányok zaklatásáért ült pár hónapot.

Öngyilkos lett a börtönben a tinédzser lányokat futtató amerikai milliárdos Holtan találták a manhattani börtönben fogva tartott Jeffrey Epsteint. A fiatal, 18 éven aluli lányokból szexhálózatot építő milliáros az amerikai lapok szerint öngyilkos lett. Epstein pár hete próbálkozhatott öngyilkossággal, akkor sebesülten találták a börtönben, azóta állandó megfigyelés alatt tartották magánzárkájában. Ellentmondásos hírek jelentek meg arról, hogy valóban saját magát sebesítette-e meg vagy rabtársai bántalmazták.

A brit királyi család tagja Epstein áldozatai felé együttérzését fejezte ki, a fiatal lányokat prostituáltként tehetős embereknek közvetítő milliárdos öngyilkosságáról pedig azt írta, hogy az sok kérdést hagyott megválaszolatlanul.

A herceg is érintett lehet

Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein egyik áldozata politikusokat - köztük András herceget - is megvádolt szexuális visszaélésekkel. A jelenleg 33 éves Virginia Robert Giuffré már 2015-ben feljelentést tett szexuális zaklatásért és kényszerítésért Epstein és barátnője ellen. Giuffré azt állította:

Epstein és Maxwell a 2000-es évek elején, amikor ő még kiskorú volt, „szexrabszolgaként tartotta fogva” őt. Vallomásában az egykori áldozat azt is elmondta: befolyásos politikusokkal, külföldi vezetőkkel és tehetős üzletemberekkel kellett kapcsolatot létesítenie. Mások mellett András yorki herceget is megnevezte.

Epstein júliusi letartóztatása után egyre több egykori áldozat fedte fel magát és tett tanúvallomást arról, hogy hol és hogyan működött a szexkereskedelem, a sajtóban pedig egymás után jelennek meg részletek a milliárdos üzelmeiről.

Kiderült például, hogy Bill Clinton volt elnök 26-szor vette igénybe Epstein magánrepülőjét, és többször vendégeskedett nála a privát szigetén - a karibi St.James szigeten -, amelyet a helybéliek csak „pedofil-szigetnek” neveztek. Donald Trumppal is mutatkozott Epstein, de az is kiderült, hogy amikor Trump észrevette, hogy Epstein fiatal lányokat zaklat, azonnal kitiltotta őt a floridai birtokáról, és megszakította vele a kapcsolatot.

Epstein nem sokkal azután követett el öngyilkosságot az elméletileg szigorúan őrzött New York-i börtönben, hogy a fenti információk kiszivárgásával befolyásos barátai is belekeveredtek a botrányba. Az ügyészség szerint az üzletember több száz lányt szervezhetett be a szexhálózatba, a kiközvetített áldozatok jelentős része pedig 18 éven aluli volt.

(BBC)