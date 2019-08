Napjaink Szombathelyére álmodta volna magát Claudius császár, de nem adhatták elő a karneválon, mert a Fidesznek nem tetszett

Szombathelyen nem valami jó a viszony a városvezetés és a helyi Weöres Sándor színház igazgatója, Jordán Tamás között. A művészt 2017-ben már megpróbálták elmozdítani a színház éléről, annak ellenére, hogy egyedüliként pályázott a vezetői posztra, tavaly pedig eltávolították a Savaria karnevál éléről, amit 17 éve ő vezetett fel.

Most az ugytudjuk.hu arról számolt be, hogy a társulat által a karneválra készített negyedórás darabot, amelyben a Savariát alapító Claudius császár a modern kori Szombathelyre álmodja magát, azért nem mutathatták be, mert a fideszes polgármesternek nem tetszett.

A csütörtöki megnyitóra készült darabot, így végül ingyenes belépés mellett vasárnap 11 órakor mutatják be színházban.