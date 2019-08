A magyar kormány ismét keresztbe tehet a CEU-nak

A HVG értesülései szerint a magyar kormány elgáncsolhatja a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) megállapodásához szükséges bajor támogatást.

A müncheni minisztérium a HVG megkeresésére azt írta, hogy

amíg a magyar fél nem teljesíti a feltételeket, a részükről nem működik az egyezség.

A kormányzat azonban erre úgy reagált, hogy eddig kizárólag a bajor oldal miatt nincs előrelépés az ügyben. A támogatás esetleges elesése esetén, a két intézmény szakmai alapokon még együtt fog dolgozni.

Weber korábban feltételül szabta a CEU jogállásának rendezését annak érdekében, hogy a Fidesz továbbra is a Néppártban maradhasson. Márciusi látogatásán be is jelentette, hogy a bajor kormány és a TUM segítségével mentenék meg az egyetemet.

A tervek szerint Bajorország két tanszék finanszírozásába szállt volna be, egy harmadik esetében a képzést alapítványi formában, a TUM koordinációjával valósították volna meg.

A TUM elnöke és CEU elnök-rektora májusban alá is írta az együttműködési tervet, egyben arra kérte a magyar kormányt, hogy biztosítsa a CEU-nak azokat a jogi garanciákat, amelyek lehetővé teszik ennek megvalósítását, vagyis az amerikai diplomák kiadását.