"Mégiscsak van Isten, meg jó emberek" - új otthonba költözhetett a kilakoltatott idős testvérpár

Az első hitelt, amiből a kétezres években megvásárolta egykori régi típusú parasztházát, még azért vette fel, mert dolgozott és úgy látta, fogja tudni fizetni a törlesztőrészleteket. Nemsokkal korábban találkozott össze volt feleségével, akit kihozott a hajléktalanszállóról és a vásárlás során a ház felét is ráiratta, hogy biztonságban érezze magát. Innentől vette kezdetét a férfi tortúrája. Feleségére bízta ugyanis a pénzügyeket, akinek viszont esze ágában sem volt fizetni a tartozást. A csekkeket eldobálta, a pénzt eltette. 2007-ben pedig egy olyan ajándékozási szerződéssel ruházta magára a ház másik felének tulajdonrészét, amiről Gábor bácsi nem is tudott. Utána a nő a házra további hiteleket terhelt, amiket szintén nem fizetett és idő közben el is költözött a férfitől.

A hamis szerződést Vajda Gábor szerint egy olyan környékbeli ügyvéddel csináltatta meg volt neje, aki több hasonló ügyben is benne van. Pert indítottak, de az még mindig zajlik. A nő által felvett hiteleket ugyan egy ideig fizette, de aztán ez egyre nagyobb nehézséget okozott neki. Végül a Nemzeti Eszközkezelőhöz került az ingatlan, amit havi 9 ezer forintért bérelhettek vissza. Folyamatosan fizették a részleteket testvérével és élettársával egy kisebb kihagyást leszámítva, és emiatt a kihagyás miatt döntött úgy az állami szervezet, hogy utcára kell menniük.