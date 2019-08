Jobbikos javaslatra könnyebb lesz Szombathelyen népszavazást kezdeményezni

Balassa Péter, a Jobbik szombathelyi képviselője hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Jobbik szombathelyi szervezete a függetlenként induló Koczka Tibort támogatja, aki mögé nemrég beállt a Pro Savaria is. A pártnak így nem lesz önálló polgármester-jelöltje, képviselőjelölteket viszont indítanak: ez a még most is zajló egyeztetések függvénye, de Balassa megígérte, hogy még ezen a héten nyilvánosságra hozzák a jelöltjeiket - írja a Nyugat.hu.