Akár havi 134 ezer forintot is kereshet az Ön gyermekére vigyázó bölcsődei nevelő

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) a Facebook-on indított egy kampányt, hogy felvilágosítsa a magyar közvéleményt, a kritikus alulfinanszírozottság előbb csak a nevelőket, majd az egész rendszert fel fogja őrölni.

Egy bölcsődei nevelő bére BDDSZ / Facebook

Nehéz ugyanis meggyőzni bárkit is azzal a hívószóval, hogy havi 134 ezer forintért kezdje el ezt a pályát. Márpedig akár 60 százalékkal kevesebbet keres az átlagnál egy fiatal diplomás bölcsődei nevelő.

A BDDSZ felhívására több nevelő is megmutatta, milyen méltatlanul keveset is keresnek - miközben az Orbán-kormányzat elvárása alapján még több gyereknek kellene születnie, így a bölcsődékre is nagyobb teher fog hárulni.