Szurkolók mentettek ki egy újabb, szétvágott nyakú kutyát

Ismét a Szurkolók az Állatokért (más néven Szurkolók az állatkínzás ellen) csoport tagjai mentettek ki egy állatkínzó karmai közül egy súlyos állapotban lévő kutyát. Posztjuk szerint csütörtökön Vérteskethelyen, a szőlőhegyen kellett akcióba lendülniük:

Érezni lehetett a rothadó hús szagát, ahogy mentünk közelebb

- írják a kutyáról. Kiderült, hogy négy csúnya seb volt a nyakán, valamint el volt törve a farka. A szurkolók szerint napokon vagy heteken keresztül egy gödörbe ásva étlen, szomjan tűrte a fájdalmat az állat.

Miután a kutya „gazdája” lemondott tulajdoni jogáról, a kisbéri rendőrök előállították, ellene állatkínzás gyanúja miatt jöhet eljárás. A kutyát rögtön orvoshoz vitték.

A posztban szereplő fotók egy részét csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk.

Szurkolók az Állatokért Komárom és környéke/Facebook

Sajnálatos módon az igazságszolgáltatásban továbbra is rendkívül enyhe ítéleteket hoznak az állatkínzási ügyekben: ugyan a törvény szerint akár három év letöltendő szabadságvesztés is járhat szándékos állatkínzásért, valójában az ügyészség gyakran a vádemelés során el sem jut odáig, hogy letöltendőt kérjen: még az a nő is legfeljebb próbaidőt fog kapni, aki tíz kutyát éheztetett és szomjaztatott halálra.

Akkor ennyit az állatvédelemről: tíz kutyát halálra éheztetett, nem kért rá letöltendőt az ügyészség Vasárnap állatvédő szervezetek sora országos tiltakozóakcióban hívta fel a figyelmet arra, hogy a hatóságok nem alkalmaznak elrettentő erejű, szigorú büntetéseket az állatkínzókkal szemben. Hogy az állatvédőknek mennyire igazuk volt, arról a Miskolci Járási Ügyészség tett tanúbizonyságot, miután -kapaszkodjanak-, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak egy olyan ember ellen, aki szó szerint halálra éheztetett és szomjaztatott 10, kennelbe zárt kutyát.

Állatvédelmi szervezetek múlt hét vasárnap pont emiatt tartottak országos tüntetéssorozatot, céljuk, hogy a súlyosabb állatkínzási esetekben letöltendő szabadságvesztéseket szabjanak ki a bíróságok.